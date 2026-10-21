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Beleuț și Anne-Mary încep o cunoaștere. Dezvăluirile neașteptate și imaginile surprinse în casa Mireasa

Anne-Mary a dezvăluit ce simte pentru Andrei Beleuț la Mireasa. Gesturile tandre, momentele speciale și mărturisirile despre fostul iubit, Radu, au atras atenția.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:10 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:16
Beleuț și Anne-Mary încep o cunoaștere. Dezvăluirile neașteptate și imaginile surprinse în casa Mireasa | Antena 1
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Deschiderea ușilor a fost un prilej de bucurie pentru Anne-Mary și Andrei Beleuț. Cei doi concurenți s-au revăzut și s-au îmbrățișat, iar apropierile dintre ei nu au trecut neobservate. Claudia a remarcat gesturile tandre dintre cei doi și a adus în discuție un moment care i-a atras atenția.

Ce simte cu adevărat Anne-Mary pentru Andrei Beleuț

„Am văzut că ți-a dat pupic pe frunte când ai plecat”, a remarcat Claudia.

Anne-Mary a explicat că gesturile de afecțiune din partea lui Beleuț o fac să se simtă apreciată și înțeleasă. Concurenta a mărturisit că între ei lucrurile evoluează treptat și că își dorește să îl cunoască mai bine.

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„Tot timpul îmi dă pupic pe frunte și mă face să mă simt de parcă sunt cu un bărbat, mă ascultă. Ne apropiem ușor, că nu vreau acum să vorbesc cu Beleuț. Eu am mai făcut și pași spre el, dar el nu a observat chestia asta, pentru că e un bărbat atrăgător. Nu m-am băgat, doar că el nu observă”, a spus Anne-Mary.

Anne-Mary, dezvăluiri despre momentele petrecute alături de Beleuț

Concurenta a povestit și despre un moment aparent banal, dar care a avut o semnificație specială pentru ea. Cei doi au împărțit covrigei, iar această interacțiune simplă a făcut-o să privească altfel timpul petrecut împreună.

„Aseară împărțeam covrigei unul la celălalt, adică niște lucruri care sunt banale, dar râdeam de muream. Asta îi ziceam și lui azi. Bă, aseară am venit de la băieți și râdeam singură și mă gândeam la ce am făcut cu covrigeii. Am realizat că fiecare seară pe care o petrecem e ceva unic și îmi dă o stare. Simt că seara aia a fost specială și nu pot să mai recreez momentul ăla”, a mărturisit Anne-Mary.

Totodată, aceasta a vorbit despre reacția lui Radu, fostul ei iubit, după ce a aflat că ea se apropie de Beleuț. Anne-Mary consideră că fostul concurent nu își dorește să o vadă fericită alături de altcineva, deși relația lor nu a reușit să îi ofere ceea ce își dorea.

„Când am auzit că a sunat AdrenaLinia, Radu nu a vrut să mă vadă fericită lângă el ca om. Am fost împreună și nu a reușit să mă facă fericită, dar nici lângă altcineva nu vrea să mă vadă fericită”, a spus concurenta.

Anne-Mary a mai dezvăluit că, în momentul în care ușile s-au închis, Beleuț i-a mărturisit că regretă nu faptul că pleacă, ci că o lasă singură în casă.

„Când s-au închis ușile, mi-a zis că nu îi pare rău că pleacă el, îi pare rău că mă lasă aici singură”, a povestit Anne-Mary.

Concurenta i-a mărturisit și Mariei că Beleuț o face să se simtă frumoasă și drăguță, semn că apropierea dintre ei începe să capete o semnificație tot mai mare pentru ea.

„Îl văd că și el se rușinează față de mine”, a mai spus Anne-Mary.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia! Cine riscă să plece din competiție... Radu s-a certat cu Andrei Beleuț. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary: ”Aici nu e casa prieteniei”...

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