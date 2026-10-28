Beleuț, Veronica și Petru, în cursa pentru eliminare! Anunțul făcut de Simona Gherghe

În cursa pentru eliminare au ajuns Beleuț, Veronica și Petru. Ce s-a întâmplat și ce au spus concurenții în fața Simonei Gherghe.

Tensiunile continuă în Casa Mireasa, iar trei concurenți au ajuns în cursa de eliminare. Veronica, Beleuț și Petru se numără printre cei care așteaptă să afle ce decizie va lua publicul. Nominalizările au venit însoțite de explicații și reacții din partea celor implicați, fiecare dintre ei vorbind despre felul în care privește această situație.

Beleuț, Veronica și Petru, în cursa pentru eliminare!

În ultima parte a emisiunii, Simona Gherghe a anunțat că este momentul să fie clarificate motivele pentru care cei trei au ajuns în această ipostază. Printre subiectele discutate s-au numărat și opiniile concurenților despre intențiile celor din casă, în special în ceea ce îl privește pe Beleuț.

Veronica a vorbit despre nominalizarea primită din partea Andreei, mărturisind că se aștepta la această alegere. Concurenta a explicat că ea însăși o trimisese pe Andreea în cursa de eliminare, iar aceasta părăsise emisiunea ulterior. Chiar dacă Veronica a spus că a rugat publicul să o păstreze pe Andreea în competiție, era convinsă că va fi nominalizată la rândul său.

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La rândul său, Beleuț a ajuns în cursa de eliminare după ce au existat opinii potrivit cărora ar fi venit în emisiune mai degrabă pentru a apărea la televizor decât pentru a-și găsi o parteneră. Concurentul a declarat însă că încă speră să își găsească dragostea, chiar dacă aceasta este a patra sa participare.

Veronica, Beleuț și Petru, reacții după nominalizări

Petru a primit vestea cu calm și a explicat că, încă din momentul în care a văzut variantele posibile, i s-a părut firesc să se regăsească printre cei nominalizați. Acesta a privit situația ca pe o provocare pe care este pregătit să o depășească.

Mai mult, Petru a dat asigurări că nominalizarea nu îi va schimba comportamentul față de ceilalți concurenți din casă.

În aceeași ediție, a fost abordat și subiectul discuției dintre Alberto și Maria. Maria a explicat că și-a exprimat punctul de vedere despre felul în care se văd lucrurile din exterior. Alberto a făcut referire la o observație a doamnei Ștefania, care spusese la Capricii că Paula ar părea nefericită în relația sa.

Discuția a ridicat întrebări despre modul în care sunt percepute relațiile din casă și despre efectul opiniilor exprimate de ceilalți concurenți.