Belu a întrebat-o direct pe Anne-Mary dacă este atrasă de el, însă concurenta de la Mireasa a refuzat să-i răspundă. Ce i-a spus tânăra despre o posibilă relație în emisiune.

Belu a încercat să se apropie de Anne-Mary. Ce răspuns i-a dat concurenta atunci când a întrebat-o direct dacă este atrasă de el | Antena 1

Belu a încercat să intre în grațiile lui Anne-Mary și a purtat cu aceasta o discuție deschisă, în care a vrut să afle dacă tânăra este dispusă să cunoască pe cineva în casa Mireasa. Concurenta i-a explicat că, după tot timpul petrecut în emisiune, îi este greu să își imagineze că ar mai putea începe o nouă relație. La un moment dat, Belu a întrebat-o direct dacă este atrasă de el, însă Anne-Mary a refuzat să îi ofere un răspuns clar.

Belu a încercat să se apropie de Anne-Mary

În timpul discuției, Anne-Mary a vorbit despre felul ei de a fi și a recunoscut că este o persoană impulsivă și vulcanică.

„Sunt vulcanică, spun lucrurilor pe nume și, dacă nu spun, se vede pe fața mea. Nu suport nedreptatea. Dacă știu că am dreptate, poate să vină oricine și să-mi spună că nu e așa. Nu vorbesc în necunoștință de cauză”, a spus Anne-Mary.

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Concurenta a explicat că preferă să vorbească doar atunci când știe despre ce este vorba, spre deosebire de alte persoane care, în opinia ei, își dau cu părerea fără să cunoască toate detaliile.

„Eu nu vorbesc dacă nu știu. Aici se trezește câte unul să mai zică câte ceva”, a adăugat aceasta.

Anne-Mary nu știe dacă ar mai putea începe o relație în casa Mireasa

Curios să afle ce intenții are Anne-Mary în continuare, Belu a întrebat-o ce își dorește să facă de acum înainte și dacă este dispusă să cunoască pe cineva în competiție.

Tânăra a mărturisit că, în acest moment, nu crede că ar mai putea începe o relație în casa Mireasa. După o perioadă atât de lungă petrecută în emisiune, toate situațiile și întrebările din jurul concurenților au ajuns să o afecteze mai mult decât înainte.

„Eu, în proporție de 90%, nu cred că aș putea să duc o relație în casa Mireasa, pentru că, fiind aici de atâta timp, nu cred că aș mai putea să fac față tuturor întrebărilor și tuturor lucrurilor care se întâmplă aici. Nu cred că aș mai suporta. Acum, pentru mine, orice lucru mic se simte foarte mare”, a spus Anne-Mary.

Concurenta a explicat și că nu îi place ca relația de cuplu să fie influențată de părerile celor din jur.

„Mie nu-mi place când sunt într-un cuplu să existe păreri. Eu, în viața de zi cu zi, nu cer nimănui părerea”, a mărturisit ea.

Anne-Mary a precizat că a venit în emisiune cu inima deschisă, însă, pentru a începe o nouă poveste de iubire, ar trebui să simtă că relația are șanse să continue și după încheierea competiției.

„Când am venit, am venit cu inima deschisă. Deschisă e, dar, ca eu să-mi mai fac o relație aici, în casa Mireasa, trebuie să fie ceva ce și eu simt și știu că o să fie și după”, a spus concurenta.

Belu a întrebat-o direct dacă este atrasă de el. Cum a reacționat Anne-Mary

Observând reținerile tinerei, Belu a vrut să afle dacă îi este teamă să cunoască pe cineva în casa Mireasa.

„Îți e frică să te mai cunoști cu cineva?”, a întrebat-o el.

Anne-Mary i-a explicat că știe cât de ușor pot fi interpretate gesturile și cuvintele în cadrul emisiunii.

„Știu cât de repede se interpretează totul aici”, a spus aceasta.

Ulterior, Belu a trecut direct la subiect și a întrebat-o dacă este atrasă de el. Anne-Mary a preferat să nu îi răspundă, lăsându-l să tragă singur concluziile.

„Nu răspund la întrebări de genul. Concluzia pe care vrei să o tragi e problema ta”, a răspuns concurenta.

Astfel, Anne-Mary a refuzat să îi ofere lui Belu un răspuns clar cu privire la sentimentele sale.

Mai târziu, tânăra a discutat cu Maria și i-a explicat că a încercat să îi transmită lui Belu faptul că orice gest poate fi interpretat în mod diferit de cei din jur.