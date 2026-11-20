Patru concurenți au ajuns în cursa de eliminare la Mireasa. Cine a părăsit competiția în gala din 20 noiembrie 2026 și ce reacții au urmat?

Un concurent a fost eliminat în gala Mireasa din 20 noiembrie 2026, după ce telespectatorii și-au exprimat voturile. Ediția emisiunii „Mireasa. Regatul inimii” a venit cu emoții puternice pentru cei aflați în cursa de eliminare, dar și cu momente tensionate în așteptarea verdictului. Simona Gherghe a dezvăluit cine a primit cele mai multe voturi pentru a rămâne în competiție și cine a fost nevoit să își ia rămas-bun de la colegi.

Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 20 noiembrie 2026

Verdictul a fost așteptat cu sufletul la gură atât de concurenții din casă, cât și de susținătorii acestora, care au încercat să-și salveze favoriții prin vot.

În cursa de eliminare din această săptămână s-au aflat Andrei Beleuț și Irina. Ulterior, AdrenaLINIA a sunat din nou în casa Mireasa, iar lista celor aflați în pericol a fost completată cu moștenirile lăsate de Veronica și Petru. Astfel, alături de Andrei Beleuț și Irina, în cursa pentru eliminare au intrat și Belu și Anne-Mary.

Pentru fiecare dintre cei patru concurenți, miza a fost una importantă, iar dorința de a continua sau, dimpotrivă, de a părăsi competiția a fost diferită.

Anne-Mary a transmis un mesaj susținătorilor săi, în cadrul unei intervenții pe AntenaPLAY, și le-a cerut să o voteze într-un număr cât mai mare. Concurenta și-a exprimat dorința de a părăsi emisiunea pentru a putea fi alături de familia sa, iar declarațiile sale au adus un nou moment de interes pentru cei care îi urmăresc parcursul.

La rândul ei, Irina a avut un motiv important pentru care și-a dorit să iasă din casa Mireasa. Concurenta a mărturisit că vrea să fie cât mai repede aproape de iubitul ei, Robert, iar această perspectivă a făcut ca verdictul să fie cu atât mai important pentru ea.

Votul a răsturnat toate așteptările

Înainte de anunțarea rezultatului, emoțiile au crescut în casa Mireasa. Concurenții au așteptat să afle cine va continua competiția și cine va fi nevoit să plece.

În gala Mireasa din 20 noiembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit decizia publicului în ceea ce privește cursa de eliminare.

Concurentul eliminat din casa Mireasa a fostIrina cu un procent de 39,29%.

Urmărește clipul video de mai sus pentru a afla cine a părăsit competiția, ce reacții au urmat după anunțarea rezultatului, dar și pe cine au susținut mamele în această săptămână.

„Mireasa: Regatul Inimii” este difuzată de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Fanii emisiunii au posibilitatea să urmărească evoluția concurenților și în afara edițiilor televizate, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY, unde pot vedea ce se întâmplă în casă 24 de ore din 24.