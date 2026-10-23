Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 23 octombrie 2026! Surpriză de proporții la anunțarea votului

Un concurent a fost eliminat în gala Mireasa din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Descoperă ce a decis publicul și ce reacții au fost, la final.

Verdict surprinzător în ediția din 23 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Andreea Frățilă a dezvăluit ce concurent a fost eliminat, în urma votului exprimat de telespectatorii show-ului. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost votul publicului.

Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 23 octombrie 2026

La cursa de eliminare de la Mireasa au fost propuși Veronica, Andreea, Beleuț și Radu. După momente tensionate și emoții puternice, trei dintre concurenți au fost salvați de public, în timp ce Andreea a fost cea care a părăsit competiția.

Beleuț, Veronica și Andreea au răsuflat ușurați după ce au aflat că pot continua parcursul în emisiune. Cei trei le-au mulțumit telespectatorilor pentru susținere și pentru voturile care le-au oferit șansa de a rămâne în casa Mireasa.

Pentru Radu, însă, rezultatul a fost unul dificil, concurentul fiind cel care a primit cele mai puține voturi dintre cei patru nominalizați. Cu toate acestea, el a fost invitat să rămână până la finalul emisiunii, înainte de a-și lua rămas-bun de la ceilalți concurenți.

Radu a obținut imunitate la cursa pentru Băiatul Săptămânii. Cine a părăsit casa Mireasa?

Pentru că Radu s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul „Băiatul săptămânii”, concurentul a obținut imunitate în cursa de eliminare de la Mireasa. Astfel, deși se afla printre cei patru concurenți propuși spre eliminare, acesta a fost protejat de votul publicului.

În urma acestui rezultat, cea care a părăsit competiția a fost nimeni alta decât Andreea. Concurenta a avut parte de un deznodământ neașteptat, iar plecarea sa marchează un nou moment important în casa Mireasa.

Veronica și Beleuț au fost salvați de public și își continuă parcursul în emisiune. Clasamentul „Băiatul săptămânii” a influențat, așadar, decisiv rezultatul cursei, oferindu-i lui Radu șansa de a rămâne în competiție.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.