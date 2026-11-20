Mamele din casa Mireasa au nominalizat-o pe Paula pentru eliminare. Alături de ea, în cursă se află Ștefania și Claudia. De ce a nominalizat-o Alberto pe Claudia?

Momente neașteptate în casa Mireasa! Mamele concurenților au fost puse în fața unei decizii importante și au trebuit să nominalizeze o fată care să părăsească emisiunea. În urma votului, Paula a primit cele mai multe nominalizări și a intrat în cursa de eliminare. Concurenta a primit vestea cu bucurie, deoarece speră să se poată reîntâlni cu Alberto.

Ce concurente se află în cursa de eliminare de la Mireasa.

Votul mamelor reprezintă un moment important în competiție, deoarece alegerea lor poate schimba parcursul fetelor din casa Mireasa. Deși le-au cunoscut pe concurente și au interacționat cu fiecare dintre ele, acestea au fost puse în situația de a desemna o singură persoană care să părăsească emisiunea.

Cele mai multe mame au nominalizat-o pe Paula. Concurenta a declarat că se bucură foarte mult de decizia luată, întrucât își dorește să se poată reîntâlni cu Alberto, logodnicul ei, care a părăsit deja competiția. Astfel, Paula a intrat automat în cursa de eliminare din această săptămână.

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Paula nu este singura concurentă care riscă să părăsească emisiunea. Alături de ea se află Ștefania, fata care a obținut cele mai puține voturi, dar și Claudia, care a ajuns în această situație în urma unei decizii luate de Alberto înainte de plecarea sa din competiție.

Mai exact, Alberto i-a lăsat Claudiei o nominalizare pentru cursa de eliminare. Fostul concurent a explicat că își dorește să pună la încercare relația pe care tânăra susține că o are cu Valentin, logodnicul ei.

Astfel, Paula, Ștefania și Claudia sunt cele trei concurente care se află în cursa de eliminare din această săptămână. Pentru Paula, o eventuală plecare din competiție ar putea însemna reîntâlnirea cu Alberto, în timp ce pentru celelalte două fete situația este diferită.

Rămâne de văzut cine va primi cele mai puține voturi din partea telespectatorilor și care dintre cele trei concurente va părăsi casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.