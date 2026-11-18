AdrenaLINIA a sunat de două ori în Casa Mireasa! Mamele au ales concurenții pentru un date și au decis cine intră în cursa de eliminare.

Momente neașteptate în Casa Mireasa! AdrenaLINIA a sunat de două ori, iar cele două apeluri au venit cu anunțuri importante pentru concurenți. Dacă prima dată telefonul a adus o veste legată de o întâlnire, cel de-al doilea apel a avut legătură cu o nouă cursă de eliminare. Claudia a explicat ce s-a întâmplat și ce decizii au avut de luat mamele.

AdrenaLINIA a sunat de două ori în Casa Mireasa

Primul apel al AdrenaLINIEI a venit cu o provocare pentru mame. Acestea au primit sarcina de a alege doi concurenți care nu formează un cuplu și de a-i trimite împreună la un date. Decizia lor a stârnit curiozitatea celorlalți participanți, mai ales că întâlnirea ar putea reprezenta începutul unei noi apropieri.

„Mamele au avut de decis să aleagă două persoane care nu sunt în cuplu să meargă împreună la un date”, a dezvăluit Claudia.

Cel de-al doilea apel a adus însă vești mai puțin plăcute pentru unii dintre concurenți. De această dată, AdrenaLINIA a sunat din cauza moștenirilor lăsate de foștii participanți la emisiune. Potrivit Claudiei, în calcul au intrat și moștenirile Veronicăi și ale lui Petru.

Radu a răspuns la telefon și a chemat concunreții în casă. Veronica a lăsat-o moștenire pe Irina, dar și pe Belu. Anne-Mary a fost și ea pe lista de moșteniri a lui Petru.

„A doua oară a sunat din cauza moștenirilor foștilor noștri colegi. S-au adăugat moștenirile lăsate de Veronica și Petru”, a explicat concurenta.

„Suntem toți pe foraș”, a exclamat Beleuț.

Irina a început să plangă și se temea că ar putea să iasă Anne-Mary. Irina își dorește să iasă din competiție pentru a putea fi mai repede aproape de Ronaldo, iubitul ei, care a fost nevoit să părăsească emisiunea.

Cine merge la date și cine a ajuns în cursa de eliminare

În urma deciziei mamelor, Belu a fost ales să meargă la o întâlnire cu Marina. Alegerea a venit în contextul în care mamele au trebuit să opteze pentru persoane care nu se aflau deja într-un cuplu.

În ceea ce privește cursa de eliminare, situația a devenit și mai tensionată. Irina și Beleuț, care se aflau deja într-o astfel de cursă, au aflat că li se vor alătura alți doi concurenți. Mamele au decis ca acestora să li se alăture Belu și Anne-Mary.

Irina este îngrijorată de situația în care se află și a mărturisit că își dorește să plece din Casa Mireasa pentru a putea fi aproape de iubitul ei, Ronaldo. Acesta a urmărit cu atenție momentele prin care trece partenera sa și i-a transmis un nou mesaj de încurajare.

Și Alexandra a recunoscut că s-a speriat în momentul în care a auzit AdrenaLINIA sunând. Concurenta a lăsat de înțeles că apelurile au adus schimbări importante în casă, iar mai multe detalii urmează să fie dezvăluite în cadrul emisiunii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.