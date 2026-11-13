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Ce l-a deranjat pe Beleuț în urma discuției cu Ștefania și Anastasia. Afirmațiile făcute de fetele din casa Mireasa

Află ce l-a determinat pe Beleuț să facă afirmații în privința fetelor din casa Mireasa.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 13:44 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 13:45
Ce l-a deranjat pe Beleuț în urma discuției cu Ștefania și Anastasia. Afirmațiile făcute de fetele din casa Mireasa | antena 1
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Un nou schimb de replici tensionat a avut loc în casa Mireasa, de această dată între Beleuț și câteva dintre concurente.

Ce l-a deranjat pe Beleuț în urma discuției cu Ștefania și Anastasia

Discuția a pornit de la glumele făcute în casă și de la felul în care băieții și fetele se raportează unii la ceilalți, însă a ajuns rapid la subiecte precum loialitatea, așteptările într-o relație și situația materială a unui posibil partener.

Raluca Preda a vrut să afle dacă Beleuț se simte stânjenit atunci când urmărește materialele în care fetele discută despre băieți. Concurentul a intervenit și a făcut referire la relația dintre el și Belu, explicând că anumite glume pot fi interpretate diferit în funcție de persoanele implicate.

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Belu a încercat să clarifice situația, spunând că există o diferență între glumele făcute în grup și cele îndreptate personal către cineva. Acesta a amintit și un moment de sâmbătă, când a dansat cu Anastasia.

De cealaltă parte, Beleuț a remarcat că lucrurile par să se fi liniștit între Belu și celelalte persoane din casă și că nu vede o problemă dacă aceștia au ajuns să discute din nou în termeni buni.

Beleuț, nemulțumit de așteptările fetelor de la un bărbat

Discuția a luat o altă turnură atunci când Beleuț a început să vorbească despre ceea ce își doresc concurentele de la un viitor partener. Acesta a susținut că unele fete au așteptări foarte mari de la bărbați, fără să fie dispuse să ofere același lucru în schimb.

Concurentul a adus în discuție inclusiv situația materială, făcând referire la case și mașini, dar și la dorința unor femei de a avea un bărbat care să le ofere o viață liniștită.

Anastasia a intervenit și a precizat că nu are nevoie ca un bărbat să vină cu toate acestea. Ulterior, Beleuț a continuat discuția, întrebând ce ar avea de oferit femeile într-o relație, dacă nu contribuie nici la alte aspecte ale vieții de cuplu.

Raluca Preda a vrut să înțeleagă de ce acesta insistă asupra subiectului, însă Beleuț a spus că au existat mai multe discuții în casă pe această temă și că inclusiv mamele concurenților cunosc situația.

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Un alt moment care a atras atenția a fost atunci când Beleuț a afirmat că multe dintre fete ar fi interesate de el. Afirmația a stârnit reacția Anastasiei, care l-a întrebat de ce le mai adresează întrebări concurentelor dacă este atât de convins de acest lucru.

Beleuț a explicat că își dorește o femeie liniștită și loială, susținând că de restul lucrurilor materiale se poate ocupa el.

„Eu am nevoie de o femeie liniștită și loială, de restul mă voi ocupa eu”, a declarat concurentul.

Acesta a adăugat că nu ar avea certitudinea că fetele ar fi loiale într-o relație și a făcut referire la scenarii în care acestea ar putea discuta despre el cu prietenele lor.

Beleuț a criticat și ceea ce consideră a fi așteptări nerealiste din partea unor femei, care visează la un partener ideal, asemenea unui prinț.

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