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Ce s-a întâmplat între Adrian și Maria în jacuzzi, la Mireasa. Camerele au surprins un moment neașteptat între cei doi

Adrian și Maria au împlinit o lună de relație la Mireasa. Concurentul i-a pregătit iubitei o surpriză romantică, cu flori, șampanie, tort și o brățară specială.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:39 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:39
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Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” a adus un moment special pentru Adrian și Maria. Cei doi concurenți au sărbătorit prima lună de relație într-un cadru romantic, iar Adrian s-a asigurat că această ocazie va rămâne una de neuitat pentru partenera sa. Acesta i-a pregătit o surpriză cu flori, șampanie și tort, dar i-a oferit și un cadou simbolic. Seara s-a încheiat cu un moment intim petrecut împreună în jacuzzi.

Ce surpriză i-a pregătit Adrian Mariei la împlinirea unei luni de relație

Adrian a vrut să marcheze într-un mod special prima lună petrecută alături de Maria. Concurentul i-a transmis iubitei sale un mesaj emoționant, în care i-a mărturisit cât de mult înseamnă aceasta pentru el.

„Luna asta a fost cea mai perfectă pentru mine alături de tine. Ești sufletul meu, fericirea mea și tot. Te iubesc mult de tot”, i-a spus Adrian.

Maria a fost vizibil impresionată de gestul partenerului său și nu a ezitat să îi răspundă cu aceeași afecțiune.

„E minunat, ia te uită! Te iubesc enorm. Te iubesc, iubirea mea!”, a spus concurenta.

Surprizele nu s-au oprit aici. Adrian i-a oferit Mariei o brățară identică cu cea pe care o poartă și el, un cadou simbolic prin care a vrut să le arate tuturor cât de importantă este relația lor. Momentul romantic a continuat cu un tort în formă de inimă și șampanie, iar cei doi au avut parte și de clipe speciale în jacuzzi.

Ce le-a transmis Maria despre reacția familiei sale

În timpul discuției cu Adrian, Maria i-a povestit și despre conversația pe care a avut-o cu mama sa. Concurenta a dezvăluit că familia o susține în relația cu partenerul ei și că cei apropiați au primit cu bucurie vestea că formează un cuplu.

„Am vorbit cu mami, la toți trei le place de tine. Ea crede că noi doi o să ne căsătorim. Să-i facem nepoței. Nu au nicio treabă, nu sunt supărați pe noi, din contră, cât mai mulți nepoței”, a povestit Maria.

Ulterior, în emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”, concurenta a vorbit despre surpriza pregătită de Adrian și a mărturisit că a fost un moment emoționant pentru amândoi. În plus, mamele din casa Mireasa și-au dat binecuvântarea pentru relația celor doi, un gest care a făcut ca aniversarea lor să fie și mai specială.

Prima lună de relație a fost, astfel, un prilej pentru Adrian și Maria să-și exprime sentimentele și să arate cât de mult s-a consolidat legătura dintre ei de când au decis să formeze un cuplu.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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