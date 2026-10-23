Ce sancțiune au primit concurenții Mireasa după ce Alberto a refuzat să răspundă la o întrebare. Momentul care a stârnit tensiuni

Alberto a refuzat să răspundă la o întrebare în casa Mireasa, iar concurenții au fost sancționați. Ce a anunțat Andreea Frățilă și de ce au apărut tensiuni.

Momente tensionate în casa Mireasa, după ce Alberto a refuzat să răspundă la o întrebare adresată de prezentatoarea Andreea Frățilă. Decizia concurentului a avut consecințe pentru toți participanții, iar sancțiunea anunțată a stârnit reacții în casă.

Ce au discutat Alberto și Paula

Înainte de acest moment, Alberto și Paula au avut o discuție despre sentimentele lor și despre apropierea dintre ei. Concurentul i-a mărturisit tinerei cât de atras este de ea și a recunoscut că se gândește constant la aceasta.

„Deci, mă atragi atât de rău! Ochii, privirea... Pe mine mă atrag și picioarele tale. Sunt obsedat. Nu știam ce e aia obsesie până să dau de tine. Nu mai pot. Am vise cu o femeie în fiecare zi”, a spus Alberto.

Ulterior, acesta a vrut să afle dacă Paula a observat priviri venite din partea celorlalți concurenți.

„Priviri din partea cealaltă ai observat?”, a întrebat-o Alberto pe Paula.

„Eu îți urmăresc privirea și văd unde te uiți. Inima mea e la tine”, a răspuns tânăra.

La rândul ei, Paula i-a povestit lui Alberto despre o conversație pe care o avusese în afara casei, în timpul unei pauze de cafea. Discuția pornise de la un vis neplăcut și ajunsese la subiecte sensibile din viața ei, inclusiv relația cu tatăl său.

„Am stat afară la cafea și am vorbit de multe chestii. Am pornit de la visul meu prost și am ajuns la tema legată de taică-miu și m-a întrebat dacă am niște regrete. I-am povestit unele chestii, remușcările mele și ultimele mesaje pe care mi le-a trimis și așa mai departe. Ți-am zis, să știi”, i-a explicat Paula, îngrijorată că Alberto ar putea crede că nu vrea să se deschidă în fața lui.

Andreea Frățilă i-a felicitat pentru discuția pe care au avut-o, însă atenția s-a mutat curând asupra privirilor despre care vorbeau cei doi. Paula a spus că a observat priviri din partea tuturor, în timp ce Alberto a susținut că a remarcat anumite priviri venite din partea celorlalți concurenți.

Ce sancțiune au primit concurenții din casa Mireasa

Curioasă să afle la cine se referea Alberto, Andreea Frățilă a insistat ca acesta să răspundă la întrebare. Concurentul a refuzat însă să ofere un răspuns și a declarat că nu îl interesează dacă ceilalți vor fi deranjați de consecințele deciziei sale.

Refuzul său a avut urmări pentru întreaga casă. Prezentatoarea le-a comunicat concurenților sancțiunea primită din cauza faptului că Alberto nu a răspuns la întrebare.

„Săptămâna viitoare nu se primesc nici pachete, nici scrisori”, a anunțat Andreea Frățilă.

Astfel, alegerea lui Alberto de a nu dezvălui la cine se referea a atras o sancțiune care îi afectează pe toți concurenții. Rămâne de văzut cum vor reacționa aceștia și dacă decizia lui va provoca noi tensiuni în casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.