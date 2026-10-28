Ce spune Claudia de la Mireasa despre favorurile pe care le-a primit și cum a reacționat Valentin: "N-am vrut să pun întrebări"

Claudia a spus totul despre favorurile pe care le-a primit din partea unui client, iar Valentin a reacționat. Ce au spus cei doi concurenți în fața Simonei Gherghe.

Claudia a făcut declarații despre mesajul apărut în mediul online, în care este menționată relația pe care ar fi avut-o cu un bărbat care îi era client.

Ce spune Claudia de la Mireasa despre favorurile pe care le-a primit și cum a reacționat Valentin

Concurenta a explicat că între ei ar fi existat doar o legătură profesională, întrucât ea îi făcea manichiura, iar el venea la salon în calitate de client. De asemenea, aceasta a vorbit despre cadourile primite și despre o parcare care ar fi costat 3.700 de lei.

În timpul discuției, Claudia a precizat că a văzut camerele îndreptate spre ea și că înțelege că subiectul o privește. Ulterior, a oferit explicații despre mesajul care circulă online și a susținut că nu a existat nicio intenție de a transforma relația profesională într-una romantică.

Potrivit mesajului prezentat, relația dintre Claudia și bărbatul respectiv ar fi fost strict profesională. Ea îi făcea manichiura, iar el îi era client. Cele trei cadouri despre care s-a discutat ar fi fost oferite cu ocazia unor zile speciale, respectiv 8 Martie și ziua de naștere a Claudiei.

Întrebată de Simona Gherghe despre aceste daruri, Claudia a explicat că a primit o brățară de 8 Martie și un parfum de ziua sa. Cel de-al treilea beneficiu a fost o parcare pentru un an, despre care concurenta a spus că a fost obținută în urma unei discuții între colegi.

„A fost o discuție între colegi. Un coleg a făcut rost de parcare gratuită”, a explicat Claudia.

Claudia a explicat ce cadouri a primit și cum a ajuns să beneficieze de o parcare pentru un an

Ulterior, potrivit relatării sale, bărbatul i-ar fi cerut buletinul, iar valoarea parcării ar fi fost de 3.700 de lei. Claudia a recunoscut că suma este una foarte mare și a explicat că, în momentul în care a primit acest beneficiu, a crezut că nu era nevoie să plătească.

Concurenta a mărturisit că situația nu i s-a părut în regulă, însă nu a vrut să pună întrebări. Cu toate acestea, a spus că a preferat să recunoască ceea ce s-a întâmplat, în loc să ascundă adevărul.

Claudia a mai precizat că bărbatul i-ar fi trimis un mesaj în care îi ura succes, dar a insistat că nu ar fi existat posibilitatea ca relația lor să evolueze în altă direcție și că nu i-ar fi oferit motive să creadă contrariul.

În cadrul discuției, Valentin a intervenit și a spus că, în cazul unui client fidel, oferirea unui parfum sau a unei brățări poate fi de înțeles.

Subiectul a rămas unul delicat, mai ales în contextul întrebărilor legate de cadourile primite și de valoarea parcării. Claudia a încercat să clarifice împrejurările în care au fost oferite acestea și să explice cum a perceput relația cu bărbatul respectiv.