Scandal în Casa Mireasa din cauza mașinii de spălat! Doamna Elena și doamna Carmen au criticat comportamentul fetelor, iar Ștefania a fost acuzată de lipsă de respect.

Tensiunile au crescut din nou în Casa Mireasa, de această dată din cauza mașinii de spălat. Mamele și fetele au ajuns la discuții aprinse, după ce unele dintre concurente ar fi folosit aparatele electrocasnice fără să țină cont de dorințele celorlalte persoane din casă. Doamna Elena s-a arătat deranjată de felul în care Irina ar folosi mașina de spălat și a mărturisit că trebuie să fie mereu atentă la ce se întâmplă.

Ceartă între mamele și fetele din Casa Mireasa, din cauza mașinii de spălat

„Irina e chitită pe mașina de spălat. Ea bagă și o rochie singură dacă are de spălat. Eu trebuie tot timpul să fiu cu ochii pe ele”, a spus doamna Elena.

Discuțiile nu s-au oprit aici. Doamna Carmen a aflat că una dintre bluzele sale fusese pusă în uscător, deși îi spusese Irinei că nu își dorește ca hainele sale să fie uscate în acest mod. Situația a nemulțumit-o, iar femeia a considerat că rugămintea ei nu a fost respectată.

„I-am spus Irinei că nu vreau să-mi pună lucrurile mele la uscător”, a explicat doamna Carmen.

Doamna Elena a intervenit și ea în discuție, încercând să sublinieze că astfel de gesturi pot provoca nemulțumiri și că fiecare persoană ar trebui să respecte lucrurile celorlalți. Aceasta a făcut o comparație cu o situație în care cineva ar fi intervenit asupra obiectelor unei alte mame fără să țină cont de indicațiile primite.

„Tu îți dai seama, eu să fi pus mâna pe lucrurile lui Flori și să nu fie făcute cum trebuiau, ce era?”, a mai spus doamna Elena.

Doamna Carmen, nemulțumită de comportamentul unei concurente

Pe lângă neînțelegerile legate de mașina de spălat, doamna Carmen a adus în discuție și un alt subiect care o deranjează. Femeia a acuzat-o pe Ștefania că nu ar saluta-o atunci când se întâlnesc prin casă, deși ea încearcă să păstreze o relație respectuoasă cu toate fetele.

Potrivit acesteia, concurenta ar saluta-o pe doamna Elena, însă nu ar proceda la fel și în cazul ei. Mama lui ... a considerat că un asemenea comportament este lipsit de respect și a mărturisit că nu înțelege de ce este tratată diferit.

„Ea vine dimineața și nu dă nici bună dimineața și eu îi dau «sărut-mâna». Se întâlnește cu mine la baie, vine în bucătărie și o salută pe Elena. Atunci nu mânca, soro, din mâna mea? Mi se pare o lipsă totală de respect”, a spus doamna Carmen despre Ștefania.

Femeia a ținut să precizeze că nu doar Ștefania ar mai uita uneori să salute, ci și Anastasia, pe care a menționat-o în aceeași discuție.

„Câteodată și Anastasia mai uită”, a adăugat doamna Carmen.

Neînțelegerile dintre mame și fete au adus astfel un nou moment tensionat în Casa Mireasa, iar discuțiile despre respect și regulile de conviețuire au reaprins conflictul dintre participante.

Ceartă între mamele și fetele din Casa Mireasa, din cauza mașinii de spălat