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Cine a fost eliminat de la Mireasa în gala din 30 octombrie 2026. Rezultatul votului a luat prin surprindere concurenții

O nouă cursă de eliminare a pus la încercare emoțiile concurenților de la Mireasa. Totul a început în ziua în care Simona Gherghe a anunțat că, alături de Alberto și Ștefania, alți trei concurenți intră în cursa pentru eliminare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 15:34 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 15:55
Cine a fost eliminat de la Mireasa în gala din 30 octombrie 2026. Rezultatul votului a luat prin surprindere concurenții | antena 1
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Din acel moment, atenția s-a îndreptat către voturile telespectatorilor, care au avut la dispoziție mai multe zile pentru a-și susține favoriții.

Cine a fost eliminat de la Mireasa în gala din 30 octombrie 2026

Anunțul prezentatoarei a schimbat atmosfera din casa Mireasa, unde fiecare concurent știe că participarea la o astfel de cursă poate reprezenta un moment decisiv în parcursul său în emisiune. Pentru cei aflați în pericol, fiecare vot poate face diferența, iar susținerea publicului devine mai importantă ca oricând.

Pe parcursul perioadei de votare, telespectatorii au avut posibilitatea să își exprime preferințele și să decidă cine merită să continue experiența în competiție. Într-un reality-show în care relațiile, apropierile și conflictele pot influența percepția publicului, rezultatul unei curse de eliminare este așteptat cu emoție atât de concurenți, cât și de cei care îi urmăresc de acasă.

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După zilele în care publicul a putut vota, cursa de eliminare se apropie de momentul adevărului. Emoțiile cresc, iar concurenții așteaptă să afle care va fi verdictul telespectatorilor și cine va reuși să își continue drumul în competiție.

Pentru cei aflați în cursa de eliminare, această perioadă nu a fost deloc ușoară. Incertitudinea și așteptarea rezultatelor pot amplifica tensiunile din casă, mai ales atunci când fiecare concurent își dorește să rămână în emisiune și să aibă șansa de a-și continua povestea.

Deznodământul va arăta cine a reușit să câștige încrederea și simpatia publicului și cine va trebui să se despartă de colegi și de experiența Mireasa. Voturile telespectatorilor sunt cele care vor stabili rezultatul, iar concurenții nu pot decât să aștepte verdictul.

Primii concurenți care au aflat că rămân în competiție au fost cei care au primit cele mai puține voturi pentru eliminare. Beleuț a fost primul salvat, însă Simona Gherghe i-a dat și o veste mai puțin plăcută: nu va merge la Capricii.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Vă trimit șase pupici dulci!”, a spus Beleuț, care i-a transmis și lui Radu că nu are rost să își facă bagajele în acea zi.

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Următoarea concurentă salvată a fost Veronica, care le-a mulțumit telespectatorilor pentru susținere: „Mulțumesc! Mereu m-ați salvat, cred că este a patra oară. Sunt foarte mulțumită că sunteți alături de mine!”.

Și Ștefania a primit vestea că rămâne în competiție, mărturisind că rezultatul votului înseamnă că trebuie să își continue parcursul în casa Mireasa.

În cele din urmă, în cursa pentru eliminare au mai rămas Petru și Alberto. Simona Gherghe a anunțat verdictul publicului: Petru este concurentul care părăsește competiția, în timp ce Alberto rămâne în casa Mireasa.

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