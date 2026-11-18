Cutremurul de 5,7 din 18 noiembrie a fost resimțit și în Casa Mireasa. Doamna Carmen a povestit ce a trăit, iar Simona Gherghe a prezentat imagini exclusive.

Cutremurul care s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, a fost resimțit și de concurenții și mamele din Casa Mireasa.

Doamna Carmen a povestit că era trează în momentul în care a început mișcarea seismică și că a simțit cum patul se mișcă. Inițial, femeia a crezut că este vorba despre o stare de amețeală, însă și-a dat seama rapid că este cutremur și le-a avertizat pe celelalte femei din cameră.

Cine a simțit cutremurul în Casa Mireasa

„Am crezut că e un vertij al meu, apoi mi-am dat seama. Eu atât am spus: «Fetelor, e cutremur!». Încet, mi-am luat halatul și am plecat. Le-am trezit și pe fete”, a povestit doamna Carmen.

La rândul ei, doamna Flori a spus că a încercat să le liniștească pe fete în acele momente. În casa băieților, reacțiile au fost diferite: unii dintre concurenți nu au simțit deloc mișcările seismice.

Simona Gherghe a revenit cu imagini exclusive surprinse de camerele de filmat din Casa Mireasa, înregistrările arătând cum s-a resimțit cutremurul în locuința concurenților.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Cutremur de 5,7 în România, în noaptea de 18 noiembrie 2026

Seismul care i-a surprins pe concurenții emisiunii s-a produs miercuri dimineață, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri.

Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe zone ale țării, inclusiv în București, dar și în orașe precum Focșani, Buzău și Brașov. Seismul i-a trezit pe numeroși români, iar înregistrările camerelor de supraveghere au surprins obiecte și piese de mobilier în mișcare.

Cutremurul a avut efecte și în afara granițelor României, fiind resimțit inclusiv în Republica Moldova. Un reporter al agenției de presă ucrainene Unian, aflat în Aeroportul Internațional Chișinău în momentul producerii seismului, a surprins imagini din timpul mișcărilor.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, au fost raportate și persoane rănite în județele Galați și Buzău, dar și oameni care au suferit atacuri de panică. Imaginile surprinse în Casa Mireasa arată că nici locuința concurenților nu a fost ocolită de mișcările seismice din acea noapte.