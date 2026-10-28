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Cine e Claudio, noul concurent din casa Mireasa. Ce a dezvăluit despre el și ce meserie are

Surpriză în ediția din 28 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii! În casa băieților a intrat un nou concurent, pe nume Claudio.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:49 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 15:18
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Simona Gherghe a anunțat faptul că în casă va veni un nou concurent ce se numește Claudio, are 28 de nai, este în zodia Taur și are 1.85 metri înălțime. În plus, despre el s-a aflat faptul că este anteprenor și că deține o sală de sport.

Cine e Claudio, noul concurent din casa Mireasa. Ce a dezvăluit despre el

Un nou concurent a intrat în Casa Mireasa, iar Claudio este pregătit să trăiască experiența emisiunii și să își găsească jumătatea. Deși s-a născut în România, acesta a plecat în Spania la vârsta de 9 ani, țară în care a crescut și pe care o consideră casa lui. Acum, tânărul își dorește să descopere ce îi rezervă această experiență, atât pe plan sentimental, cât și personal.

Claudio a povestit că a revenit în România de câteva ori de-a lungul anilor, în special în vacanțe, ultima vizită fiind în decembrie anul trecut. Decizia de a participa la emisiune a luat-o după ce s-a sfătuit cu mama sa, pe care o consideră cea mai importantă persoană din viața lui. Aceasta nu a putut veni alături de el, din cauza responsabilităților pe care le are în legătură cu afacerea familiei, un restaurant.

Claudio își dorește o familie și vorbește cu emoție despre mama sa

Noul concurent a mărturisit că, pe plan personal, își dorește să întâlnească o femeie alături de care să construiască o relație serioasă. Îi plac foarte mult copiii și speră ca, atunci când va găsi persoana potrivită, să devină tată.

Claudio s-a născut în România, iar părinții săi s-au despărțit când el avea 7 ani. Cu toate acestea, a găsit un model masculin în partenerul mamei sale, pe care îl consideră tatăl său și un exemplu important în viață.

Despre mama lui, concurentul a vorbit cu multă emoție, descriind-o drept o femeie luptătoare și iubitoare, care a plecat singură în lume în urmă cu aproximativ 20 de ani și a făcut tot ce a putut pentru copiii ei. Claudio a numit-o cea mai importantă femeie din viața sa, precizând însă că iubirea pentru mamă este diferită de cea pe care o poate simți într-o relație de cuplu.

În ceea ce privește personalitatea sa, tânărul spune că este o persoană emotivă, căreia îi place să aibă grijă de cei din jur și să găsească soluții atunci când apar probleme. A recunoscut, totodată, că poate fi impulsiv și că îi este greu să renunțe la o idee odată ce și-a pus ceva în minte.

Claudio a avut o singură relație serioasă, care a durat aproape șase ani. Povestea de iubire s-a încheiat în urmă cu aproximativ cinci luni, deoarece el și fosta parteneră aveau planuri diferite pentru viitor.

Acum, concurentul speră să întâlnească o femeie comunicativă, autentică și cu un scop clar în viață. Nu își dorește o parteneră care să încerce să demonstreze ceva ce nu este și spune că nu ar putea accepta răutatea sau vorbele urâte.

Sportul este una dintre marile sale pasiuni, iar Claudio consideră că iubirea de sine este esențială. Întrebat dacă s-ar muta din Spania în România în cazul în care și-ar găsi dragostea, acesta a recunoscut că dorul de țară a început să se facă simțit tot mai mult.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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