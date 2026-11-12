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Cine este Alin, noul concurent din casa Mireasa. Ce fată i-a atras atenția: "Vreau să tatonez terenul"

Află cine este Alin, noul concurent Mireasa. Ce fată i-a atras atenția și cum au decurs lucrurile pentru început.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 15:48 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 15:49
Cine este Alin, noul concurent din casa Mireasa. Ce fată i-a atras atenția: "Vreau să tatonez terenul" | antena 1
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Casa Mireasa are un nou concurent! Alin a decis să-și încerce norocul în dragoste și să participe la emisiune după ce a urmărit anunțul de casting pe rețelele de socializare. În vârstă de 29 de ani, tânărul este din Slobozia, județul Ialomița, are propria afacere și spune că își dorește o relație serioasă, care să ducă la întemeierea unei familii.

Cine este Alin, noul concurent de la Mireasa

Alin are 29 de ani și activează în domeniul sistemelor fotovoltaice. A început să lucreze ca muncitor, iar în prezent are propria afacere, pe care o dezvoltă împreună cu fratele său mai mare, cu cinci ani.

Noul concurent spune că are o relație foarte bună cu părinții, în special cu mama sa, cu care discută aproape orice. Se descrie drept un bărbat responsabil, respectuos, carismatic, calm și sensibil. În timpul liber îi place să joace fotbal, să meargă la film, să iasă cu prietenii și, mai ales, să petreacă timp alături de familie.

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Alin a recunoscut că are și un defect care i-a afectat în trecut relațiile: orgoliul. A avut o relație de cinci ani, care s-a încheiat în urmă cu patru ani, din cauza neînțelegerilor și a monotoniei. Privind în urmă, tânărul consideră că ar fi putut îndrepta lucrurile, însă orgoliul l-a împiedicat să facă mai multe compromisuri.

Ce fel de femeie își dorește Alin și cum vede viitorul în doi

Noul concurent nu a venit în emisiune doar pentru o experiență, ci spune că își dorește să-și construiască o familie. Se gândește la doi copii, însă mărturisește că ar primi cu bucurie și mai mult, dacă așa îi va fi dat.

Alin a vorbit și despre dorința părinților săi de a-l vedea căsătorit. Relația pe care aceștia o au l-a inspirat și pe el să-și dorească o poveste asemănătoare.

În ceea ce privește femeia pe care o caută, tânărul spune că este atras de eleganță și bun-simț. Își dorește o parteneră care să îl respecte, să îl susțină și alături de care sprijinul reciproc să fie firesc.

Alin a observat deja o concurentă din casa Mireasa

Participarea la Mireasa a venit spontan. După ce a văzut pe rețelele de socializare că se organizează casting, Alin a hotărât să-și încerce norocul și să vadă ce îi rezervă această experiență.

Întrebat cum ar putea cuceri o fată, concurentul a spus că vrea să o facă prin bunătate și prin felul său de a fi.

Mai mult, Alin a dezvăluit că există deja o concurentă care i-a atras atenția, însă a preferat să nu îi dezvăluie numele. Deocamdată, vrea să observe cum evoluează lucrurile și să nu se grăbească să facă primul pas.

„Vreau să tatonez terenul, să văd unde vor ajunge lucrurile”, a mărturisit noul concurent.

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