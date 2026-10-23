Cine este Ștefania, noua concurentă din casa Mireasa! Cu ce se ocupă tânăra și ce a recunoscut despre ea

Surpriză în ediția din 23 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii! În casa fetelor a intrat o nouă concurentă, pe nume Ștefania.

Andreea Frățilă a anunțat încă din ediția din 22 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, faptul că în casa fetelor va intra o nouă concurentă, pe nume Ștefania. Iată că a venit momentul ca telespectatorii să o cunoască mai bine. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Cine este Ștefania, noua concurentă din casa Mireasa

Ștefania este originară din județul Tulcea, însă locuiește în Constanța, unde este studentă la Facultatea de Studii Politice. De-a lungul timpului, a lucrat în vânzări, într-un mall, ulterior într-un cazinou, iar apoi, sezonier, într-un restaurant din port. Pentru vara viitoare, tânăra plănuiește să plece prin programul Work and Travel.

Concurenta are un frate și o soră, iar copilăria ei nu a fost una convențională. Mama și tatăl său au divorțat când ea avea doar trei ani, iar bărbatul nu a fost prezent în viața ei. Din păcate, acesta a decedat în urmă cu un an.

Povestea de viață a transformat-o pe Ștefania într-o femeie puternică, hotărâtă să își construiască o familie total diferită de cea în care a crescut.

Tânăra recunoaște că, în trecut, era o persoană vulcanică și impulsivă, însă, odată cu trecerea timpului, a reușit să se tempereze. Îi place să călătorească, să asculte muzică, să meargă la concerte și, în general, să se bucure de viață.

În ceea ce privește partenerul ideal, Ștefania își dorește un bărbat blând, calm, puternic și sincer, care să se descurce în diverse situații. De asemenea, are câteva criterii clare atunci când vine vorba despre o posibilă relație.

Tânăra spune că nu ar putea fi alături de un bărbat căsătorit sau care are deja un copil, deoarece se află la începutul vieții și își dorește un partener aflat într-o etapă similară.

Ștefania, dezamăgită în dragoste. Ce a învățat din relațiile trecute

Ștefania a avut o singură relație de lungă durată. Ea și fostul partener au fost colegi de liceu, iar ulterior au format un cuplu timp de trei ani. După o despărțire de alți trei ani, cei doi s-au împăcat anul trecut, însă relația lor a mai durat aproximativ un an, înainte de a se încheia din nou.

Din această experiență, concurenta a învățat cât de important este să își comunice sentimentele și să nu le ascundă. Totodată, a ajuns la concluzia că unele relații nu mai pot fi reparate la nesfârșit.

„Am învățat că este foarte bine să îmi comunic sentimentele, nu trebuie ascunse. Am învățat că ciorba reîncălzită de mai multe ori se strică la un moment dat”, a mărturisit Ștefania.

Un alt episod care a marcat-o a fost legat de o dezamăgire provocată de o persoană apropiată. Concurenta a început să plângă în timp ce a povestit că a fost trădată de cea mai bună prietenă.

Ștefania a explicat că a avut o idilă foarte scurtă, care s-a încheiat, iar ulterior a aflat că o persoană apropiată, în fața căreia își plângea suferința, vorbea cu bărbatul respectiv.

„El nu-mi datorează mie nimic, în schimb, oamenii care erau lângă mine îmi datorau mai mult. Am fost o secundă geloasă”, a spus concurenta.

Ștefania, pregătită să își găsească jumătatea în casa Mireasa

După ce a reușit să treacă peste momentele dificile din trecut, Ștefania consideră că participarea la Mireasa reprezintă primul pas spre o schimbare în viața sa.

Tânăra crede că în emisiune se pot forma legături autentice și nu exclude posibilitatea de a-și găsi jumătatea. Mai mult, a dezvăluit că există deja persoane care i-au atras atenția în casă, însă una dintre acestea este indisponibilă, fiind deja într-un cuplu.

„Cred că în casa Mireasa se pot forma legături foarte importante și foarte reale. Este cineva în casă care mi-a atras atenția. Aș putea spune două persoane, pentru că una este interzisă, deoarece este în cuplu”, a declarat Ștefania.

Deși își dorește să se căsătorească și să aibă copii, concurenta nu vrea să facă acest pas în grabă. Pentru ea, este important să simtă că a întâlnit bărbatul potrivit și că relația are toate șansele să reziste în timp.

„Dacă aș găsi persoana potrivită, sunt sigură că, în timp, aș fi pregătită pentru căsătorie. Îmi doresc să mă căsătoresc și să am copii, dar atunci când o să simt că este bărbatul potrivit”, a mai spus aceasta.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.