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Claudia Demeter și Valentin Nețejoru s-au logodit la Mireasa, sezonul 14! Cum a surprins-o concurentul în Malta

Dragostea continuă să fie protagonista poveștilor de la Mireasa, în sezonul 14 – Regatul Inimii!

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 17:00 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 17:03
Claudia Demeter și Valentin Nețejoru s-au logodit la Mireasa, sezonul 14! Cum a surprins-o concurentul în Malta | Antena 1
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Emoțiile au atins cote maxime în Malta, acolo unde un nou cuplu a făcut pasul cel mare. Într-un moment încărcat de romantism, fiori și nerăbdare, cei doi au spus „DA” unei noi etape din relația lor, iar cererea în căsătorie a adus zâmbete, lacrimi de fericire și reacții pe măsură.

Claudia Demeter și Valentin Nețejoru s-au logodit la Mireasa, sezonul 14

În Casa Mireasa, sentimentele sunt puse la încercare în fiecare zi, dar iubirea găsește mereu drumul către momentele speciale. Claudia Demeter și Valentin Netejoru au dus relația lor la următorul nivel, cu o cerere în căsătorie impresionantă, care a avut loc chiar în Malta. Cei doi au fost inițial anunțați că merg la o filmare, însă tânărul avea alte planuri pentru a-și surprinde iubita.

“Am câteva emoții! Este prima oară când zbor cu avionul.”, spunea aceasta, fără să știe că Perla Mediteranei avea să fie locul în care o să răspundă la una dintre cele mai importante întrebări din viața sa. În același timp, partenerul său era răscolit de sentimente, pregătindu-se pentru momentul în care își va cere iubita în căsătorie. Imediat după aterizare, cei doi s-au bucurat de tot ce are Malta de oferit, vizitând locul superb, plin de peisaje care îți taie respirația.

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Cum a surprins-o concurentul în Malta

În tot acest timp, tânăra credea că va merge la o filmare specială, însă mare i-a fost mirarea când Valentin i-a făcut o superbă declarație de iubire, chiar într-un punct turistic extrem de cunoscut - Upper Barrakka Gardens. Îți mulțumesc pentru că ai apărut în viața mea și ai scos tot ce este mai bun din mine, într-un timp foarte scurt. Ai reușit să îmi arăți că am o parte sensibilă, de care nu știam! Îmi doresc să îmi petrec toată viața alături de tine. Claudia, vrei să fii soția mea? Te iubesc!, a spus concurentul. “Da! Și eu te iubesc! Sunt a ta!, a zis tânăra.

Întorși în România, cei doi au retrăit clipele emoționante alături de colegii lor, care au urmărit atât cererea în căsătorie, cât și întreaga escapadă. “Felicitări! Foarte frumos a fost momentul, a avut tot ce trebuie!”, a spus Simona Gherghe, gazda emisiunii.

Claudia și Valentin formează al doilea cuplu logodit din acest sezon, după Alberto Marinescu și Paula Chirilă, iar bucuria lor a cuprins platoul. De-a lungul sezonului, cei doi s-au apropiat cu pași timizi, dar siguri, iar privirile dintre ei au dezvăluit, pe parcurs, că viața le-a pregătit un drum pe care erau meniți să îl parcurgă împreună.

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Reality show-ul matrimonial continuă să aducă în fața telespectatorilor povești de iubire care pot dura o viață, iar aceștia le sunt alături concurenților la fiecare pas, pentru a trăi alături de ei cele mai puternice emoții. Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, pentru noi surprize și momente de neuitat, care îi unesc atât pe concurenți, cât și pe cei de acasă.

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