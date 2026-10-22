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Claudia, însărcinată după doar patru luni. Ce a declarat concurenta despre trecutul ei: „Părinții mei...”

Claudia a vorbit despre trecutul ei în casa Mireasa, după ce Valentin a întrebat-o dacă a rămas însărcinată. Ce a dezvăluit concurenta despre părinții săi și relațiile anterioare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 14:34 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 14:36
Claudia, însărcinată după doar patru luni. Ce a declarat concurenta despre trecutul ei: „Părinții mei...” | Antena 1
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Claudia a făcut dezvăluiri despre trecutul său în casa Mireasa, după o discuție cu Valentin care a ridicat mai multe semne de întrebare. Concurentul a întrebat-o dacă a rămas vreodată însărcinată, iar conversația a continuat cu o serie de remarci despre relațiile sale anterioare și despre cât de repede s-ar fi desfășurat lucrurile în viața ei sentimentală. Claudia a mărturisit că părinții săi cunosc situația, însă nu și motivele din spatele acesteia.

Claudia, însărcinată după doar patru luni

Discuția dintre cei doi a devenit una delicată în momentul în care Valentin a abordat subiectul unei posibile sarcini din trecut. Deși a precizat că nu vrea să o judece, concurentul a făcut referire și la durata relației despre care vorbeau.

„Ai rămas gravidă vreodată?”, a întrebat Valentin.

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„Nu vreau să vorbesc despre nimic. Nu vreau să te judec cu nimic. Ai tăi știu? Nu-mi povesti, stai liniștită, nu-i nevoie. Cu băiatul ăsta după patru luni? Te miști repede pentru un om echilibrat”, a spus Valentin.

La rândul ei, Claudia a răspuns că părinții săi știu despre situație, dar nu cunosc motivele.

„Ai mei știu, dar nu știu motivele de ce”, a spus concurenta. Aceasta a povestit ulterior că a întrerupt sarcina deoarece relația sa cu iubitul de la acea vreme era încă la început.

Scrisoarea primită de Valentin a ridicat semne de întrebare despre trecutul Claudiei

Discuția vine în contextul în care Valentin a primit o scrisoare în casa Mireasa, în care erau aduse în atenție mai multe aspecte din trecutul Claudiei. Mesajul conținea întrebări despre ultima ei relație, o presupusă întâlnire la hotel și un bărbat care i-ar fi plătit parcarea pentru un an.

„Bună, Valentin, întreab-o, te rog, pe Claudia de ce ea pe Facebook e într-o relație. Întreab-o, te rog, ultima relație când a fost și cu cine a fost în luna mai la hotel și spune-i, te rog, să fie sinceră cu tine”, se arăta în scrisoare.

Claudia a explicat că a avut un client căsătorit care venea săptămânal la ea pentru manichiură și care i-ar fi plătit parcarea pentru un an. Concurenta a susținut că nu s-a întâlnit cu acesta în afara contextului profesional și că între ei nu ar fi existat nimic mai mult.

Totodată, Claudia a vorbit despre relațiile sale anterioare și a mărturisit că a avut trei relații, dintre care una a durat aproximativ trei luni. Ea a luat în calcul posibilitatea ca fostul partener să fie cel care a trimis scrisoarea.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Valentin, zdruncinat de o scrisoare primită. Ce detalii dezvăluie despre Claudia: „Întreab-o cu cine a fost la hotel...”...

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