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Claudia și Valentin, cerere în căsătorie cu peripeții! Ce detaliu a dezvăluit concurentul: „M-am pus în genunchi și...”

Claudia și Valentin au povestit cum a avut loc cererea în căsătorie din Malta. Ce a dezvăluit concurentul de la Mireasa despre momentul în care a fost cât pe ce să scape inelul?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 13:56 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 13:56
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Claudia și Valentin au avut parte de o cerere în căsătorie specială, în Malta, însă momentul nu a fost lipsit de emoții și de câteva întâmplări neașteptate. Cei doi au promis că vor reveni cu detalii despre logodna lor în cadrul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii, iar în ediția din 16 noiembrie 2026 au povestit cum s-a desfășurat evenimentul.

Claudia și Valentin, cerere în căsătorie cu peripeții

Cei doi concurenți au celebrat logodna într-un cadru special, iar Claudia a oferit detalii despre ziua în care Valentin a cerut-o în căsătorie. La rândul său, acesta a rememorat momentul din perspectiva lui și a povestit ce a simțit atunci când a făcut marele pas.

Valentin a povestit că nu și-a pregătit un discurs, ci a lăsat emoțiile să îl ghideze. Concurentul s-a pus în genunchi, a privit-o pe Claudia și i-a făcut o declarație înainte de a-i adresa întrebarea care a schimbat relația lor.

„M-am pus în genunchi, m-am uitat la ea, am vorbit, am făcut o declarație și, la un moment dat, m-am uitat așa la ea. Mi-a aruncat o privire unde am amuțit tot. La un moment dat am întrebat-o: «Vrei să fii soția mea?». Nu m-am gândit să-mi fac un discurs. În Malta m-am simțit de parcă am fost în concediu cu logodnica mea, așa m-am simțit, doar că atunci când a fost momentul am avut și susținători pe acolo, ne-au filmat”, a declarat Valentin.

Concurentul a vorbit și despre imaginile și postările apărute în mediul online după logodna lor. În plus, a dezvăluit că momentul a avut parte și de o întâmplare neașteptată: a fost cât pe ce să scape inelul.

Valentin a promis că va oferi mai multe detalii despre acest episod și despre experiența din Malta în cadrul emisiunii Mireasa, difuzată de la ora 14:00, la Antena 1. Astfel, telespectatorii au putut afla mai multe despre clipele care au marcat logodna celor doi concurenți.

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