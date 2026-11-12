Claudia și Valentin vor merge pe platourile de filmare Power Couple. Cei doi vor zbura în Malta

Claudia și Valetin vor merge pe platourile de filmare Power Couple. Ce părere au cei doi despre surpriză.

Claudia și Valentin, concurenții emisiunii Mireasa, au primit o veste care i-a luat prin surprindere: vor avea ocazia să vadă de aproape cum se filmează reality show-ul Power Couple. Pentru Claudia, experiența vine cu emoții suplimentare, fiindcă va fi pentru prima dată când va zbura cu avionul.

Claudia, emoționată înainte de prima călătorie cu avionul

Andreea a fost cea care i-a dat vestea Claudiei și i-a dezvăluit că urmează o experiență specială. Mai mulți participanți din emisiunile Antena 1 vor avea ocazia să ajungă în Malta, acolo unde se filmează Power Couple, și să descopere atmosfera din culisele show-ului.

Claudia a fost surprinsă de anunț și, la început, nici nu și-a dat seama exact despre ce este vorba. Când a aflat că destinația este Malta, entuziasmul s-a amestecat cu emoțiile. Motivul? Nu a mers niciodată cu avionul.

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„E ireal, mai ales că n-am fost niciodată cu avionul. Am emoții acum”, a mărturisit concurenta.

Întrebată dacă îi este teamă de zbor, Claudia a recunoscut că are ceva emoții, dar nu intenționează să dea înapoi. Andreea i-a spus că abia așteaptă să urmărească această experiență și a glumit că, poate, într-o zi, Claudia și Valentin vor ajunge chiar participanți la Power Couple.

Claudia a vorbit și despre tensiunile din casa Mireasa

Discuția a ajuns și la atmosfera dintre concurente și mamele din casă. Claudia a recunoscut că între fete există tensiuni și grupulețe, iar unele discuții par să împiedice apropierea dintre ele.

În ceea ce o privește, concurenta a spus că se înțelege bine cu mamele, însă a observat că acestea nu comunică la fel de bine cu toate fetele. Întrebată despre relațiile dintre mame și Anne-Mary, Maria sau Paula, Claudia a precizat că știe în mod concret despre tensiunile cu Anne-Mary.

Valentin are planuri de călătorie alături de Claudia

La rândul său, Valentin a vorbit despre prima vacanță pe care o vor petrece împreună și despre planurile pe care le are pentru perioada de după competiție. Concurentul își dorește să descopere alături de Claudia mai multe destinații europene, printre care Italia, Spania, Portugalia și Franța, dar și Istanbulul.

Valentin a povestit că a locuit în Turcia în timpul facultății, unde a urmat anul al treilea, și că a avut ocazia să viziteze atât Istanbulul, cât și Ankara. Acum își dorește să împărtășească aceste experiențe și cu iubita sa.

În plus, după proba baloanelor, concurentul a ajuns la concluzia că amândoi ar avea nevoie de mai multă condiție fizică. Valentin a spus că își dorește să aibă și mai multă încredere în Claudia și că le-ar prinde bine să se pregătească mai bine pentru provocările viitoare.

Până atunci, cei doi se pregătesc pentru experiența din Malta, care promite să fie una plină de emoții și noutăți.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.