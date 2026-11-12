Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Claudia și Valentin vor merge pe platourile de filmare Power Couple. Cei doi vor zbura în Malta

Claudia și Valentin vor merge pe platourile de filmare Power Couple. Cei doi vor zbura în Malta

Claudia și Valetin vor merge pe platourile de filmare Power Couple. Ce părere au cei doi despre surpriză.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 13:12 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 13:46
Claudia și Valentin vor merge pe platourile de filmare Power Couple. Cei doi vor zbura în Malta | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Claudia și Valentin, concurenții emisiunii Mireasa, au primit o veste care i-a luat prin surprindere: vor avea ocazia să vadă de aproape cum se filmează reality show-ul Power Couple. Pentru Claudia, experiența vine cu emoții suplimentare, fiindcă va fi pentru prima dată când va zbura cu avionul.

Claudia, emoționată înainte de prima călătorie cu avionul

Andreea a fost cea care i-a dat vestea Claudiei și i-a dezvăluit că urmează o experiență specială. Mai mulți participanți din emisiunile Antena 1 vor avea ocazia să ajungă în Malta, acolo unde se filmează Power Couple, și să descopere atmosfera din culisele show-ului.

Claudia a fost surprinsă de anunț și, la început, nici nu și-a dat seama exact despre ce este vorba. Când a aflat că destinația este Malta, entuziasmul s-a amestecat cu emoțiile. Motivul? Nu a mers niciodată cu avionul.

Articolul continuă după reclamă

„E ireal, mai ales că n-am fost niciodată cu avionul. Am emoții acum”, a mărturisit concurenta.

Întrebată dacă îi este teamă de zbor, Claudia a recunoscut că are ceva emoții, dar nu intenționează să dea înapoi. Andreea i-a spus că abia așteaptă să urmărească această experiență și a glumit că, poate, într-o zi, Claudia și Valentin vor ajunge chiar participanți la Power Couple.

Claudia a vorbit și despre tensiunile din casa Mireasa

Discuția a ajuns și la atmosfera dintre concurente și mamele din casă. Claudia a recunoscut că între fete există tensiuni și grupulețe, iar unele discuții par să împiedice apropierea dintre ele.

În ceea ce o privește, concurenta a spus că se înțelege bine cu mamele, însă a observat că acestea nu comunică la fel de bine cu toate fetele. Întrebată despre relațiile dintre mame și Anne-Mary, Maria sau Paula, Claudia a precizat că știe în mod concret despre tensiunile cu Anne-Mary.

Valentin are planuri de călătorie alături de Claudia

La rândul său, Valentin a vorbit despre prima vacanță pe care o vor petrece împreună și despre planurile pe care le are pentru perioada de după competiție. Concurentul își dorește să descopere alături de Claudia mai multe destinații europene, printre care Italia, Spania, Portugalia și Franța, dar și Istanbulul.

Valentin a povestit că a locuit în Turcia în timpul facultății, unde a urmat anul al treilea, și că a avut ocazia să viziteze atât Istanbulul, cât și Ankara. Acum își dorește să împărtășească aceste experiențe și cu iubita sa.

În plus, după proba baloanelor, concurentul a ajuns la concluzia că amândoi ar avea nevoie de mai multă condiție fizică. Valentin a spus că își dorește să aibă și mai multă încredere în Claudia și că le-ar prinde bine să se pregătească mai bine pentru provocările viitoare.

Până atunci, cei doi se pregătesc pentru experiența din Malta, care promite să fie una plină de emoții și noutăți.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cum s-a schimbat viața concurenților Maria și Ștefan de la Mireasa, sezon 9. Cei doi au devenit soț și soție în 2024...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Un oraş cu 30 de milioane de locuitori se sufocă sub ceaţă toxică. Indicele poluării a atins 666 de puncte Un oraş cu 30 de milioane de locuitori se sufocă sub ceaţă toxică. Indicele poluării a atins 666 de puncte
Observatornews.ro Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru evaziune cu motorină. Cum acţiona gruparea Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru evaziune cu motorină. Cum acţiona gruparea
Antena 3 Visul spulberat al celor 203 "pasageri pe viață" de pe vasul de croazieră Odyssey. Unii plătiseră 600.000 de $, acum nu mai au nimic Visul spulberat al celor 203 "pasageri pe viață" de pe vasul de croazieră Odyssey. Unii plătiseră 600.000 de $, acum nu mai au nimic
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Cum s-a schimbat viața concurenților Maria și Ștefan de la Mireasa, sezon 9. Cei doi au devenit soț și soție în 2024
Cum s-a schimbat viața concurenților Maria și Ștefan de la Mireasa, sezon 9. Cei doi au devenit soț și soție...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Marina, noua concurentă din casa Mireasa, a avut parte de un mic-dejun alături de Belu. Cum a decurs pasul către cunoaștere
Marina, noua concurentă din casa Mireasa, a avut parte de un mic-dejun alături de Belu. Cum a decurs pasul către...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x