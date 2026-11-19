Claudio și Anne-Mary s-au despărțit la doar câteva zile după ce au format un cuplu. De ce au luat această decizie și de ce vrea concurenta să plece acasă?

Claudio și Anne-Mary au pus capăt relației, la doar câteva zile după ce au decis să formeze un cuplu în casa Mireasa. Deși păreau că își doresc să își ofere o șansă, lucrurile nu au evoluat așa cum se așteptau, iar cei doi au hotărât să se îndepărteze.

Ce discuție a avut doamna Crina cu Anne-Mary

Doamna Crina s-a situat de partea iubitei lui Claudio și a fost de părere că fiul ei nu îi oferă acesteia suficientă afecțiune. Mama concurentului a discutat deschis cu Anne-Mary despre comportamentul lui și despre schimbările pe care aceasta le-a observat în relația lor.

„El a spus că nu poate să stea toată ziua să o îmbrățișeze, să o pupe”, a povestit doamna Crina.

„Eu i-am spus: «Măi, nu-ți cere decât să o iubești»”, a mai adăugat mama lui Claudio.

La rândul ei, Anne-Mary i-a mărturisit doamnei Crina că nu înțelege ce se întâmplă între ea și fiul său și că situația o afectează.

„Nu înțeleg ce se întâmplă și nu îmi place”, s-a destăinuit Anne-Mary în fața doamnei Crina.

Concurenta a explicat că atitudinea lui Claudio s-a schimbat brusc. Dacă înainte acesta o căuta, o îmbrățișa și îi arăta afecțiune, acum îl simte mult mai distant.

„El tot timpul venea, mă lua în brațe. Acum e diferit și normal că îmi pun semne de întrebare. Îl înțeleg și pe el, dar și eu am limitele mele. Încerc să-mi spun: «Lasă, că o să fie bine». Normal că mă doare când văd că te schimbi de la «Vreau să fii cu mine» și mă iei în brațe încontinuu, iar de pe o zi pe alta să fii rece. Vă dați seama că și pe mine m-a deranjat”, a spus Anne-Mary.

Claudio a pus punct relației cu Anne-Mary

Claudio și mama sa au avut, la rândul lor, o discuție în privat. La scurt timp, concurentul a mers în fața lui Anne-Mary și i-a comunicat decizia de a pune capăt relației.

„Nu-mi place situația asta. Nu știu cum să-ți spun, dar vreau să fiu asumat și să spun cum mă simt. Nu e că nu-mi place de tine. M-am bazat pe atracție și pe faptul că îmi place de tine. Nu știu... Ești fata de care îmi place, dar alte sentimente se dezvoltă mai greu și nu vreau să mă scuz. Uită-te la mine, te rog”, i-a spus Claudio.

„Nu înțeleg de ce”, a spus Anne-Mary, printre lacrimi.

Decizia lui Claudio a luat-o prin surprindere pe concurentă, care nu se simțea lămurită în privința motivelor despărțirii.

„Nu mi-am permis să dau mai mult din mine. Nu văd nimic mai mult între noi. Dar te-am întrebat înainte să ne sărutăm dacă ești sigură. De ce faci așa? Am încercat, dar sunt niște sentimente care nu se trezesc. E mai rău și pentru tine, Anne. O să te minți și pe tine”, a explicat Claudio.

„De ce m-ai mai sărutat?”, l-a întrebat Anne-Mary.

„Pentru că era atracție, dar nu se trezesc alte sentimente”, a răspuns concurentul.

Anne-Mary a încercat să îi explice că, în opinia ei, două săptămâni nu sunt suficiente pentru ca sentimentele să se dezvolte și că nu a avut ocazia să îi arate ce poate oferi într-o relație.

„Ce sentimente să se trezească aici, în două săptămâni? Nici nu mi-ai dat o șansă!”, a spus ea.

„Mă cunosc pe mine. Nu e nicio problemă, dar ți-am spus cum sunt eu, Anne”, a replicat Claudio.

„Nu vreau. Nu vreau”, a spus Anne-Mary, printre lacrimi.

Concurentul a încercat să îi explice că decizia nu are legătură cu ea, ci cu propriile sentimente.

„Nu e despre tine, e doar despre mine. Te-am sărutat pentru că amândoi am vrut și ne plăceam, nu din alt motiv”, a spus Claudio.

„Trebuia să-mi dai timp”, a insistat Anne-Mary.

„Nu, că o să mă simt și mai prost”, a răspuns el.

„Eu sunt atașată de tine”, a mărturisit concurenta.

„La mine nu sunt sentimentele astea, să simt că vreau să stau mai mult cu tine. Nu sunt, Anne. Ce pot să fac, să mă oblig pe mine?”, a încheiat Claudio.

Discuția a fost una extrem de dureroasă pentru Anne-Mary, care a izbucnit în lacrimi după ce a aflat că bărbatul de care se atașase nu simte același lucru. Cu toate acestea, concurenta a încercat să accepte decizia lui și să meargă mai departe.

Despărțirea vine într-o perioadă în care Anne-Mary pare să treacă prin mai multe momente dificile. În cadrul emisiunii „Mireasa. Din culise”, aceasta a dezvăluit că le-a transmis un mesaj telespectatorilor prin intermediul AntenaPLAY, în care le-a cerut susținătorilor să o voteze pentru a putea părăsi competiția.

Concurenta a mărturisit că îi este dor de familie și că simte nevoia să fie aproape de cei dragi. Se pare că, în acest moment, dorința de a se întoarce acasă este mai puternică decât aceea de a continua experiența din emisiune.