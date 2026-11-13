Claudio a ținut să-i ia apărarea lui Belu în disputa cu Beleuț. Ce a ținut să transmită concurentul din Spania.

Claudio i-a luat apărarea lui Belu în disputa cu Beleuț: "Dacă e ceva din trecut, tu te întorci" | antena stars

Discuțiile tensionate continuă în casa Mireasa, iar de această dată, Belu și Beleuț au ajuns din nou în contradictoriu. Cei doi concurenți nu par să fie pe aceeași lungime de undă, iar schimbul de replici a atras și intervenția lui Claudio, care a ales să îi ia apărarea lui Belu.

Claudio i-a luat apărarea lui Belu în disputa cu Beleuț

Spaniolul a fost deranjat de faptul că subiectul Anne-Mary este readus în discuție și a intervenit în momentul în care Beleuț a continuat să facă referiri la trecut.

Totul a pornit după ce Belu a reclamat faptul că Beleuț ar fi făcut o afirmație nefondată despre consumul său de alcool. Concurentul a spus că nu acceptă ca alte persoane să facă astfel de afirmații la adresa lui și a precizat că a ținut să îi atragă atenția.

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De cealaltă parte, Beleuț a explicat că remarca sa a pornit de la o discuție în care Ștefania spusese că un băiat era băut. Acesta a susținut că nu a intenționat să îl atace pe Belu, însă relația dintre cei doi rămâne una rece.

Întrebat de Andreea despre această antipatie, Belu a fost categoric: nu îl consideră pe Beleuț o persoană cu care ar putea rezona. La rândul său, Beleuț a spus că preferă să se retragă atunci când nu se înțelege cu cineva și că nu își dorește să forțeze apropierea.

Claudio a intervenit în apărarea lui Belu

Discuția a devenit și mai interesantă în momentul în care Claudio a intervenit. Acesta l-a întrebat pe Beleuț dacă i s-ar părea în regulă ca, în fiecare zi, cineva să îi spună că este bețiv, încercând să îl facă să înțeleagă cum se simte Belu în această situație.

Claudio a atras atenția și asupra faptului că anumite subiecte din trecut sunt readuse constant în discuție, deși ar trebui lăsate în urmă.

„Dacă e ceva din trecut, tu te întorci”, i-a transmis Claudio lui Beleuț.

Spaniolul a mărturisit că îl deranjează mai ales atunci când Anne-Mary este atacată în mod repetat. Deși a precizat că nu îi place ca discuțiile să se învârtă mereu în jurul aceleiași persoane, a recunoscut că reacționează atunci când o vede pe fata cu care se află într-o cunoaștere pusă într-o situație neplăcută.

Belu a venit și el cu o explicație pentru comportamentul lui Beleuț, spunând că, în opinia sa, acesta ar putea avea în continuare sentimente pentru Anne-Mary și că apariția lui Claudio în viața concurentei ar putea alimenta tensiunile.

Belu, interesat de Marina? Ce a dezvăluit concurentul

În aceeași discuție, Andreea a adus în atenție și un posibil interes amoros al lui Belu pentru Marina. Concurentul a confirmat că au existat conversații între ei, însă a precizat că momentan s-au cunoscut doar la nivel general și că rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile.

Mai mult, Belu a glumit spunând că îl va pune pe Claudio naș, dacă va ajunge să se căsătorească, iar nunta ar urma să aibă loc pe o plajă din Spania.