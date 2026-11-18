Claudio a petrecut mai mult timp cu mama sa, iar Anne-Mary s-a simțit ignorată. Ce reproșuri și-au făcut cei doi după vizita doamnei Crina în Casa Mireasa?

Claudio, prins între Anne-Mary și mama sa. Ce i-a reproșat concurenta: „Nici nu mă pupi, nici nimic, te comporți foarte ciudat!” | Antena 1

Venirea doamnei Crina în Casa Mireasa nu a fost lipsită de momente tensionate. Claudio a preferat să petreacă mai mult timp alături de mama sa și a părut să o evite pe Anne-Mary, deși ușile dintre încăperi erau deschise. Atitudinea lui a deranjat-o vizibil pe concurentă, care își dorea să fie mai mult în preajma partenerului său.

Tensiuni între Claudio și Anne-Mary, după ce mama concurentului a venit în Casa Mireasa

Mama lui Claudio a avut, însă, cuvinte frumoase la adresa tinerei. Doamna Crina a mărturisit că a avut ocazia să vorbească cu Anne-Mary și că prima impresie a fost una bună. Totuși, femeia a precizat că are nevoie de mai mult timp pentru a o cunoaște înainte de a-și forma o părere definitivă.

„E un copil super. Am vorbit cu ea. Eu mă gândeam că e mai serioasă decât credeam. Are, cred, că e o fată bună. Acum trebuie să vedem, să o cunosc mai bine. Nu mă pot pronunța în prima zi”, a spus doamna Crina.

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În timp ce Claudio discuta cu mama sa, Anastasia a observat că Anne-Mary era deranjată de situație și a încercat să afle ce o nemulțumește. Concurenta i-a explicat că își dorea să petreacă timp cu iubitul ei, însă acesta alesese să rămână alături de mama sa.

„Păi ce să fac? El stă acolo cu mama lui”, a spus Anne-Mary.

Ce i-a reproșat concurenta

În cele din urmă, Claudio și-a dat seama că partenera lui nu era în apele ei și a întrebat-o ce s-a întâmplat. Anne-Mary i-a reproșat că s-a comportat diferit pe parcursul zilei, că nu a mai fost la fel de afectuos și că nici măcar nu a profitat de momentul în care ușile s-au deschis pentru a petrece timp împreună.

„Ce s-a întâmplat?”, a întrebat Claudio.

„Nimic. Nimic, ce să am? Nu mă gândesc la nimic. Am așteptat să se deschidă ușile să stau cu tine, de aia te-am lăsat să vorbești, știu că e important. Nu am gânduri. Ce gânduri? Tu te comporți ciudat, nu eu. Toată ziua te-ai comportat ciudat, nu ai mai fost cum ești tu. Când s-au deschis ușile erai foarte agitat. Nici nu mă pupi, nici nimic, te comporți foarte ciudat. Eu îți zic, comunic. Și azi m-ai pupat de două ori așa...”, i-a reproșat Anne-Mary.

Tânăra a continuat să-i explice că s-a simțit neglijată și că și-ar fi dorit ca iubitul ei să îi acorde mai multă atenție.

„În pauză nu ai stat cu mine”, a mai spus Anne-Mary.

Claudio și Anne-Mary, discuție tensionată pe terasă

Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Claudio a preferat să rămână pe terasă, în timp ce Anne-Mary a continuat să îl caute, spunându-i că își dorește să petreacă timp împreună. Reacția concurentului nu a fost însă cea pe care o aștepta tânăra.

„Vreau să stau cu tine. Am mers până afară și apoi te-am căutat”, i-a spus Anne-Mary.

„Nu e ok atitudinea asta”, a replicat Claudio.

Răspunsul lui a făcut-o pe Anne-Mary să ridice tonul, considerând că nu este nimic greșit în dorința ei de a petrece măcar câteva ore alături de partener.

„Atitudinea asta? Să stau și eu două ore cu tine după ce stau toată ziua să te aștept?”, a spus concurenta.

Ce au discutat Anne-Mary și doamna Crina

„Eu mă așteptam să aveți o părere proastă despre mine. Doar că eu nu am venit aici să povestesc prin ce am trecut. Am văzut că ați spus că am fost ținută în puf și că am fost răsfățată”, a spus Anne-Mary.

„Așa mi-ai dat mie impresia. Am văzut că tu ai spus că vrei să fii cerută în căsătorie așa, în spectacol”, a replicat doamna Corina.

„Nu, am spus că eu nu vreau ca cererea în căsătorie să fie un spectacol pentru mulți oameni”, a explicat Anne-Mary.

„Eu am spus de la început că am venit să-mi găsesc pe cineva. În patru luni nu poți să te căsătorești, despre asta este vorba. Nu sunt un copil ținut în puf. Lucrez de la 17 ani, iar de la 18 ani m-am mutat de acasă. Am vrut să-mi iau viața în mâini, să am banii mei. Părinții au vrut să mă ajute, dar am vrut să mă descurc singură”, a continuat concurenta.

„Eu am spus că este normal să te și superi, dar să nu mai pui la suflet. Ești binevenită în familia noastră și în vizită”, a spus doamna Corina.

„Anne este o carte care trebuie citită. Nu trebuie să te uiți la copertă”, a adăugat doamna Crina.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.