Anne-Mary simte că Claudio s-a schimbat de când mama lui, doamna Crina, a intrat în casa Mireasa. Ce a spus concurentul despre viitorul relației lor?

Anne-Mary de la Mireasa simte că iubitul ei, Claudio, este diferit de când mama acestuia, doamna Crina, a intrat în competiție. Deși relația dintre cele două femei s-a îmbunătățit în ultima perioadă, concurenta a observat că partenerul ei este mai distant atunci când mama lui se află în preajmă. La rândul său, Claudio le-a mărturisit băieților că, după încheierea emisiunii, cei doi ar putea pleca pe drumuri separate pentru o perioadă, din cauza responsabilităților pe care le are în afara competiției.

Claudio s-a schimbat după venirea doamnei Crina, iar Anne-Mary nu a trecut cu vederea

Subiectul a fost discutat și în cadrul emisiunii Capriciile Iubirii, unde doamna Raluca a remarcat că Anne-Mary pare deranjată de schimbarea comportamentului iubitului ei. Ulterior, Claudio a luat-o de mână, iar doamna Crina a intervenit și a spus că fiul său ar trebui să acorde mai multă atenție relației și să nu își facă atât de multe griji.

„Eu nu sunt un om care stă toată ziua la mama acasă. Acum sunt așa pentru că nu am mai văzut-o de ceva vreme”, a explicat Claudio.

Anne-Mary a recunoscut că simte o diferență în comportamentul partenerului său și că apropierea dintre ei nu mai este aceeași ca înainte.

„În sensul în care se vede, consider că este mai diferit. Înainte eram mult mai apropiați. Cred că s-a răcit față de mine”, a spus concurenta.

Totuși, tânăra a încercat să privească situația și din perspectiva iubitului ei. Ea a explicat că, atunci când se află în preajma părinților, nici ea nu își mai concentrează întreaga atenție asupra partenerului, considerând că este vorba despre o formă de respect.

„Cred că și eu, când sunt în preajma părinților mei, nu-mi mai sufoc partenerul. E o chestie de respect față de părintele tău, așa sunt și eu”, a mărturisit Anne-Mary.

Claudio a vorbit despre planurile de după Mireasa

Pe lângă schimbările pe care Anne-Mary le-a observat în relația lor, o altă declarație a lui Claudio a ridicat semne de întrebare. Concurentul le-a spus băieților că, după ce vor părăsi competiția, este posibil ca fiecare să meargă la casa lui. El a explicat că va trebui să se întoarcă la mama sa pentru a lucra la restaurant.

„Le-am spus băieților că vom merge pe drumuri separate după ce părăsim competiția, pentru că va fi nevoie să merg la mama să lucrez la restaurant. Cred că planul fiecăruia este să se ducă la casa lui după ce ieșim. Dacă avem câteva zile împreună după, înainte să fie nevoie să plecăm, ar fi minunat”, a spus Claudio.

Cu toate acestea, concurentul nu a exclus posibilitatea ca lucrurile să evolueze diferit, dacă amândoi își vor dori să petreacă mai mult timp împreună.

„O să vedem afară, dar eu cred că este posibil dacă amândoi avem voința asta”, a adăugat el.

Alberto a observat că Anne-Mary este confuză în privința sentimentelor lui Claudio, iar concurenta a ajuns să aibă lacrimi în ochi. Petra a încercat să explice situația, spunând că este posibil ca așteptările tinerei să nu corespundă, momentan, cu ceea ce partenerul ei este pregătit să ofere.

„Noi, oamenii, ne facem niște așteptări și nu mereu corespund cu realitatea. Eu cred că Anne-Mary a avut niște așteptări pe care Claudio, în momentul de față, nu simte să le împlinească. E ceva normal acum, la început”, a spus Petra, la Capriciile Iubirii.

La rândul său, Claudio a explicat că privește relația prin prisma experiențelor sale de până acum și că are nevoie de timp pentru a o cunoaște mai bine pe Anne-Mary. Concurentul a subliniat că, în afara emisiunii, nu s-ar fi considerat într-o relație după doar una sau două săptămâni.

„Eu, de exemplu, toată relația o bazez pe experiența pe care am avut-o acasă și pe cum sunt eu ca om. Aici sună foarte greu și foarte tare să spun că sunt într-o relație. În viața pe care o am afară, nu cred că aș fi într-o relație după o săptămână sau două săptămâni și jumătate. Eu i-am spus mereu: până la urmă, noi suntem două persoane care avem o atracție bună și trebuie să ne deschidem ca oameni și să ne cunoaștem, pentru că avem multe lucruri pe care nu le știm unul despre celălalt”, a explicat Claudio.

Cei doi au încercat să își clarifice neînțelegerile în platoul emisiunii Capriciile Iubirii, însă rămâne de văzut dacă vor reuși să-și găsească echilibrul și după încheierea competiției.