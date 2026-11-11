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Claudio și Anne-Mary s-au declarat într-o cunoaștere la scurt timp după reacțiile concurentei: "Cred că asta se vedea"

Claudio și Anne-Mary s-au declarat într-o cunoaștere, cu toate că recent concurenta a avut o reacție vehementă și directă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 15:06 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 15:16
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Povestea dintre Anne-Mary și Claudio pare să intre într-o nouă etapă! Cei doi concurenți de la Mireasa au decis să își acorde o șansă și s-au declarat într-o cunoaștere, chiar dacă începutul lor nu a fost lipsit de momente tensionate și discuții în contradictoriu.

Claudio și Anne-Mary s-au declarat într-o cunoaștere la scurt timp după reacțiile concurentei

În ultima perioadă, reacțiile vulcanice ale lui Anne-Mary au fost un subiect important în interacțiunile dintre cei doi. Claudio i-a mărturisit că nu îi place să o vadă în astfel de ipostaze și că uneori îi este greu să își dea seama care este adevărata ei personalitate. Concurentul a recunoscut că apreciază momentele frumoase petrecute împreună, însă anumite ieșiri ale tinerei îl pun pe gânduri.

Anne-Mary nu a negat că are dificultăți în a-și controla impulsurile și a explicat că simte nevoia de foarte multă afecțiune. Aceasta consideră că, atunci când primește iubirea și atenția de care are nevoie, reacțiile sale sunt diferite.

Claudio, pregătit să aibă răbdare cu Anne-Mary

Claudio, la rândul său, a demonstrat că este dispus să îi ofere răbdarea necesară. Acesta a spus că Anne-Mary are multe calități și că își dorește să descopere dacă momentele în care devine vulcanică țin de presiunea competiției sau fac parte din felul ei de a fi.

Deși au existat momente în care comportamentul tinerei l-a deranjat, Claudio a precizat că nu a simțit nevoia să facă un pas în spate. Din contră, consideră că se cunosc tot mai bine de la o zi la alta și că lucrurile pot evolua frumos între ei.

Decizia celor doi de a se declara într-o cunoaștere arată că sunt dispuși să descopere dacă între ei poate exista mai mult decât o simplă apropiere. Vom vedea cum va evolua povestea lor și dacă sentimentele vor deveni suficient de puternice pentru a trece peste diferențele de temperament.

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