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Cu ce a greșit Beleuț față de Anne - Mary. Ce i-a reproșat concurenta: "Mă lași pe mine să aștept?"

Ce discuții aprinse au fost între Anne - Mary și Beleuț. Ce s-a întâmplat între ei, în ultima perioadă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:46 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:47
Cu ce a greșit Beleuț față de Anne - Mary. Ce i-a reproșat concurenta: "Mă lași pe mine să aștept?" | antena 1
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Tensiuni între Anne-Mary și Beleuț! Concurenta s-a arătat deranjată de comportamentul acestuia și i-a reproșat că nu a făcut suficient pentru a o cuceri. Discuția dintre cei doi a scos la iveală nemulțumiri mai vechi, iar Anne-Mary a lăsat să se înțeleagă că și-ar fi dorit mai multe fapte din partea lui, nu doar vorbe.

Anne-Mary, dezamăgită de Beleuț: „Unde sunt vorbele fără fapte?”

Întrebat despre ce a făcut pentru a o cuceri pe Anne-Mary, Beleuț a răspuns că procesul de cunoaștere dintre ei s-a oprit, deși avea lucrurile clare în minte. Reacția concurentei nu a întârziat să apară. Aceasta i-a reproșat că nu a demonstrat prin gesturi ceea ce ar fi spus în discuțiile lor.

„Unde sunt vorbele fără fapte?”, l-a întrebat Anne-Mary, nemulțumită de felul în care au evoluat lucrurile între ei.

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Beleuț i-a amintit că ea îi spusese că s-ar bucura să îl vadă fericit. La rândul său, Anne-Mary a afirmat că își dorește să ajungă să fie domnișoară de onoare, sugerând că vede cu alți ochi situația dintre ei și că nu mai așteaptă neapărat o relație cu acesta.

Concurenta a povestit că se gândise la o afirmație făcută de Beleuț în seara precedentă și s-a întrebat dacă acesta s-ar fi comportat la fel dacă ea ar fi fost femeia pe care și-ar fi dorit-o cu adevărat. În timpul discuției, Anne-Mary a făcut și o remarcă despre fostul său iubit, care purta același nume ca Beleuț, Andrei, întrebându-se dacă nu cumva acesta ar putea fi un semn.

Cu ce a greșit Beleuț față de Anne - Mary

La un moment dat, Anne-Mary i-a cerut lui Beleuț să părăsească discuția, semn că nu își mai dorea să continue conversația în acel moment.

De cealaltă parte, Beleuț a vorbit despre sentimentele pe care le-a avut și despre lucrurile care l-au atras la Anne-Mary. Acesta a mărturisit că felul în care îl făcea să râdă și modul în care îl privea erau lucruri pe care nu le mai întâlnise la nimeni.

Totuși, tensiunea dintre cei doi nu s-a încheiat aici. Anne-Mary i-a transmis o replică tranșantă: „Dacă te duci, nici să nu te mai întorci”.

Situația a devenit și mai delicată după ce Beleuț a condus-o pe concurenta cea nouă în cameră. Gestul l-a deranjat pe Anne-Mary, care a reacționat vehement și l-a numit „nesimțit”.

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