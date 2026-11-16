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Cum a arătat cererea în căsătorie dintre Claudia și Valentin, în Malta. Declarația emoționantă făcută de concurent

Valentin și Claudia au revăzut imaginile de la cererea în căsătorie din Malta, iar emoțiile au fost puternice. Doamna Emilia a izbucnit în lacrimi în direct.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:25 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:25
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Valentin și Claudia au trăit un moment special în Malta, acolo unde concurentul de la Mireasa și-a cerut iubita în căsătorie. Imaginile de la eveniment au fost urmărite în ediția de astăzi, 16 noiembrie 2026, iar revederea lor a stârnit emoții puternice atât în rândul celor doi logodnici, cât și al familiei.

Valentin și Claudia au revăzut imaginile de la cererea în căsătorie din Malta

Cei doi au urmărit imaginile din vacanța în care Valentin a făcut pasul cel mare și i-a adresat Claudiei marea întrebare. Concurentul a mărturisit că ultima lună a fost una deosebită pentru el, plină de surprize și momente în care a descoperit laturi ale personalității sale pe care nu știa că le are.

„Vreau să-ți spun că este cea mai frumoasă lună, să zic așa, plină de surprize, mai ales că ai reușit să scoți partea asta sensibilă din mine. Nici nu credeam că o am. Am văzut că și tu ești pupăcioasă”, i-a spus Valentin iubitei sale.

Concurentul a vorbit și despre sentimentele pe care le are pentru Claudia, mărturisind că nu își mai imaginează viața fără ea.

„Claudia pentru mine înseamnă totul, nu mă mai văd fără ea”, a mai spus Valentin.

Revederea imaginilor l-a făcut să vorbească și despre compatibilitatea dintre ei, dar și despre felul în care relația l-a schimbat. Acesta a recunoscut că nu se aștepta să fie atât de emoționat și că și-a descoperit o latură mai sensibilă.

„Mă gândesc probabil că suntem compatibili și că avem și o chimie, ne completăm unul pe celălalt, doar că eu sunt ăla plângăcios. Nu mă așteptam deloc”, a povestit concurentul.

Doamna Emilia a izbucnit în lacrimi când a revăzut cererea în căsătorie

Momentul a fost unul emoționant și pentru doamna Emilia, mama lui Valentin, care a urmărit imaginile cererii în căsătorie. Vizibil impresionată de gestul fiului său și de fericirea celor doi, aceasta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a început să plângă în direct.

Nici Claudia și Valentin nu au rămas indiferenți în fața imaginilor. Cei doi au retrăit emoțiile din Malta, iar revederea momentului în care au decis să-și unească destinele a fost încă o ocazie de a-și exprima sentimentele.

Cererea în căsătorie din Malta a devenit astfel unul dintre cele mai importante momente din povestea lor de iubire de la Mireasa, iar reacția doamnei Emilia a arătat cât de mult a emoționat evenimentul și familia concurentului.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Surpriză în casa Mireasa. Mama lui Valentin, doamna Emilia, a revenit. Ce a declarat în direct...

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