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Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 noiembrie 2026

Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului în gala din 13 noiembrie 2026! Descoperă cine sunt Mirele, Mama și Mireasa săptămânii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 15:55 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:36
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O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Alberto și Paula au decis să facă pasul cel mare și s-au logodit, chiar dacă tânărul a fost toată săptămâna într-o cursă de eliminare. Publicul a trebuit să voteze dacă vor să îl păstreze sau să îl elimine din emisiune.

Un alt moment surprinzător a fost „nunta” pe care au făcut-o Adrian și Maria. Cei doi concurenți au petrecut noaptea împreună și s-au lăsat pradă pasiunii.

Tot în această săptămână, doi noi concurenți au intrat în casa Mireasa. Este vorba despre Marina și despre Alin, doi tineri care își caută jumătatea perfectă în emisiune.

Între doamna Carmen și Anastasia au ieșit scântei și un scandal de proporții, cu acuzații dure, s-a iscat între cele două.

Claudia și Valentin s-au logodit și au primit ocazia să petreacă niște timp împreună în Malta.

Anne-Mary a fost din nou criticată de cei din casă pentru atitudinea ei. Tânăra s-a declarat într-o cunoaștere cu Claudio.

În gala de vineri, 13 noiembrie 2026, Irina și Andrei Beleuț au intrat într-o cursă de eliminare.

A fost o săptămână plină pentru concurenți. Descoperă cum a votat publicului și cum arată astfel clasamentul din gala Mireasa de vineri, 13 noiembrie 2026.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 13 noiembrie 2026

În Gala Mireasa din 13 noiembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Elia

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Paula

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia

Fata Săptămânii este: Alexandra

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Valentin

Băiatul Săptămânii este: Radu

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Alin a luat cina cu trei dintre fetele în casa Mireasa. Cu ce fată a ales să rămână la masă...

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