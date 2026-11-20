Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului la Mireasa, în gala din 20 noiembrie 2026. Cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii?

Simona Gherghe a dezvăluit clasamentul publicului în gala Mireasa din 20 noiembrie 2026! Descoperă cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii, dar și ce concurenți au ocupat primele trei poziții în topul preferințelor telespectatorilor.

Cum arată clasamentul publicului la Mireasa

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa, sezonul 14, show difuzat în cadrul programului TV al Antenei 1. Concurenții au avut parte de momente intense, au încercat să își consolideze relațiile și să se cunoască mai bine, însă nu au lipsit nici certurile, tensiunile și dezvăluirile neașteptate.

A fost o săptămână cu numeroase răsturnări de situație. Anne-Mary și Claudio au decis să se despartă la doar câteva zile după ce s-au declarat oficial un cuplu. Nici Alexandra și Radu nu au reușit să depășească neînțelegerile, cei doi hotărând să pună capăt relației. În schimb, Belu și Marina au făcut un pas important și s-au declarat oficial într-o cunoaștere.

Pe lângă schimbările din plan sentimental, patru concurenți au ajuns în cursa de eliminare: Anne-Mary, Irina, Andrei Beleuț și Belu. Pentru aceștia, susținerea telespectatorilor a fost cu atât mai importantă, în contextul în care voturile publicului pot influența parcursul lor în competiție.

Două mame au intrat în casa Mireasa. Doamna Emilia, mama lui Valentin, s-a alăturat emisiunii pentru a fi alături de fiul ei și pentru a urmări logodna acestuia cu Claudia. Totodată, și doamna Crina, mama lui Claudio, a intrat în casa Mireasa, unde, inițial, a avut parte de câteva tensiuni cu Anne-Mary. Cele două au reușit, în cele din urmă, să se cunoască mai bine și să se apropie, însă momentele tensionate nu au lipsit nici în această săptămână.

A fost, așadar, o săptămână plină de emoții, iar concurenții au așteptat cu nerăbdare să afle cum au fost apreciați de cei care urmăresc emisiunea. Descoperă cum au votat telespectatorii și cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 20 noiembrie 2026!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 20 noiembrie 2026

În gala Mireasa din 20 noiembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și cine este Mama Săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Emilia

Top 3 fete: Alexandra

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află:

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Anne-Mary

Fata Săptămânii este: Claudia

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudio

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Băiatul Săptămânii este: Valentin

„Mireasa: Regatul Inimii” este difuzată de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.