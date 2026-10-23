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Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 23 octombrie 2026

Andreea Frățilă a dezvăluit clasamentrul publicului în gala din 16 octombrie 2026! Descoperă cine sunt Mirele, Mama și Mireasa săptămânii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 15:56 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 16:26
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O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Cum arată clasamentul publicului la Mireasa

În Gala Mireasa din 23 octombrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Elena

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Anne-Mary

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia

Fata Săptămânii este: Paula

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Băiatul Săptămânii este: Valentin

La categoria fetelor, pe locul al treilea s-a clasat Anne-Mary, urmată de Claudia, care a ocupat poziția a doua în clasamentul publicului. Titlul de Fata Săptămânii i-a revenit Paulei, care a primit cele mai multe aprecieri din partea telespectatorilor.

În clasamentul băieților, Radu a ocupat locul al treilea, în timp ce Alberto s-a clasat pe poziția a doua. Valentin a fost cel mai apreciat concurent al săptămânii și a obținut titlul de Băiatul Săptămânii.

Clasarea lui Radu în top trei a avut un rol important în cursa de eliminare. Pentru că a intrat în clasamentul „Băiatul Săptămânii”, concurentul a obținut imunitate și a fost salvat de la eliminare. Astfel, deși se afla printre cei patru concurenți propuși să părăsească emisiunea, Radu a putut să își continue parcursul în casa Mireasa.

Un alt moment important al galei a fost desemnarea Mamei Săptămânii, titlu care i-a revenit doamnei Elena.

Așadar, gala din 23 octombrie 2026 a adus rezultate importante pentru concurenți: Paula și Valentin au obținut cele mai râvnite titluri, iar Radu și-a asigurat continuarea competiției datorită locului ocupat în clasamentul băieților.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 23 octombrie 2026! Surpriză de proporții la anunțarea votului... Cine este Ștefania, noua concurentă din casa Mireasa! Cu ce se ocupă tânăra și ce a recunoscut despre ea...

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