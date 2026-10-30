Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului în gala din 30 octombrie 2026! Descoperă cine sunt Mirele, Mama și Mireasa săptămânii.

Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 30 octombrie 2026 | antena 1

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.

Cum arată clasamentul publicului la Mireasa

A fost o săptămână plină de întâmplări și răsturnări de situație. Dacă până la un moment dat, Anne - Mary îi dădea o șansă lui Beleuț, iată că acum lucrurile nu mai stau în felul acesta. Concurenta s-a supărat foarte tare pe gestul făcut de Beleuț, atunci când a lăsat-o singură, și a decis că nu-și mai dorește o cunoaștere cu el.

De asemenea, venirea lui Claudio în casa Mireasa a ridicat semne de întrebare în rândul fetelor. Atât Veronica, cât și Anne-Mary s-au arătat cel puțin interesate de bărbatul care aproape toată viața sa a locuit în Spania.

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Irina i-a povestit lui Ronaldo experiențele sale din trecutul amoros, iar acesta a fost pus pe gânduri.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 30 octombrie 2026

Mama săptămânii este: doamna Elia

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alexandra

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Paula

Fata Săptămânii este: Claudia

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Valentin

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Băiatul Săptămânii este: Radu

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.