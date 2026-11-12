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Cum s-a schimbat viața concurenților Maria și Ștefan de la Mireasa, sezon 9. Cei doi au devenit soț și soție în 2024

Maria și Ștefan au revenit în platoul Mireasa pentru a povesti cum s-a schimbat viața lor după ce s-au căsătorit.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 11:09 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 11:11
Cum s-a schimbat viața concurenților Maria și Ștefan de la Mireasa, sezon 9. Cei doi au devenit soț și soție în 2024 | antena 1
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Maria și Ștefan, foști concurenți ai emisiunii Mireasa, au făcut pasul cel mare în cadrul show-ului, iar acum se bucură de viața de familie. Cei doi au povestit cum s-a schimbat relația lor după căsătorie, ce înseamnă pentru ei să fie nași și ce recomandări au pentru cuplurile din casa Mireasa care se gândesc să ajungă în fața altarului.

Maria și Ștefan, despre viața după căsătorie: „Fiecare cuplu are nevoie de spațiul lui”

Cei doi au mărturisit că sunt bine și că au găsit un echilibru în viața de cuplu. Maria și Ștefan locuiesc singuri, iar fosta concurentă consideră că fiecare familie are nevoie de propriul spațiu. Chiar dacă s-ar fi înțeles bine și cu mama soacră, cei doi au ales să își construiască propriul cămin.

Maria se ocupă de gospodărie și gătește, iar Ștefan nu a ezitat să o laude pentru talentul ei culinar. Potrivit lui, soția sa pregătește foarte bine pâinea și ciorba.

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Nici pe plan profesional lucrurile nu merg rău. Ștefan a dezvăluit că afacerea lor, o frizerie canină, se dezvoltă frumos. La salon ajung iubitori de animale din mai multe județe, dar și din București, Ilfov și Giurgiu. Fostul concurent spune că notorietatea câștigată după participarea la Mireasa a contribuit la promovarea afacerii, iar faptul că oamenii l-au recunoscut și au aflat mai multe despre el și soția sa a ajutat la atragerea clienților.

Maria și Ștefan, nași pentru Alexandru și Cristina: „Acum nu este doar prietenie, este familie”

Un alt moment important din viața celor doi a fost cel în care au devenit nași pentru Alexandru și Cristina. Maria a povestit că evenimentul a fost unul încărcat de emoție, mai ales că acum au și o finuță micuță.

Pentru Maria, relația cu cei pe care i-au cununat a depășit de mult granițele unei simple prietenii. Au fost alături unii de ceilalți în momente dificile, iar experiențele prin care au trecut împreună i-au apropiat și mai mult.

„Acum nu este doar prietenie, este familie. Am fost de fiecare dată la greu, când viața ne-a adus greu”, a spus Maria, vizibil emoționată.

Ce sfaturi au pentru concurenții Mireasa care se gândesc la căsătorie

Maria și Ștefan au avut și câteva recomandări pentru perechile din casa Mireasa care iau în calcul căsătoria. Maria le-a transmis să nu facă acest pas din impuls sau doar pentru a trăi experiența unei nunți televizate, ci numai dacă simt cu adevărat că sunt pregătiți.

„Să facă doar dacă simt, cu tot sufletul, să nu se joace de-a căsătoria. Ca să clădești o căsnicie îți trebuie răbdare, faci sacrificii, dar sacrificii bune”, a explicat ea.

Ștefan a preferat să vorbească despre recomandări, nu despre sfaturi, și i-a îndemnat pe concurenți să își asculte inima, dar să fie sinceri unul cu celălalt. În opinia lui, vulnerabilitatea și autenticitatea sunt esențiale într-o relație care se îndreaptă spre căsătorie.

El le-a transmis băieților să nu se ascundă în spatele unei imagini construite și să fie sinceri cu femeia de lângă ei. Lucrurile nespuse sau ascunse înainte de nuntă nu dispar odată cu ceremonia, ci pot continua să afecteze relația și după căsătorie.

Maria și Ștefan demonstrează că povestea începută în casa Mireasa poate continua și dincolo de competiție, prin familie, proiecte comune și prietenii care se transformă în legături de suflet.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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