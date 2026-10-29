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Cum s-a simțit Claudio de la Mireasa după cina specială pregătită de fete. Ce a mărturisit concurentul despre experiență

Claudio de la Mireasa a oferit detalii despre cina pe care fetele i-au pregătit-o. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:36 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:49
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Claudio începe să se acomodeze cu atmosfera din casa Mireasa, iar fetele au încercat să-l facă să se simtă binevenit printr-un gest special.

Cum s-a simțit Claudio de la Mireasa după cina specială pregătită de fete

Concurentele au pregătit o cină pentru noul lor coleg de competiție, iar întâlnirea a venit la pachet cu discuții, glume și primele semne de interes din partea unora dintre ele. Claudio nu a venit însă doar pentru a se bucura de mâncare, ci și pentru a le cunoaște mai bine pe fete și pentru a vedea dacă există cineva cu care ar putea construi o conexiune.

Pentru a-i face o primire specială, fetele i-au oferit lui Claudio o cină, iar el câte un trandafir și câte un bilețel. Anastasia a profitat de ocazie pentru a-i transmite că își dorește să afle mai multe despre el, mai ales că este noul concurent al emisiunii.

„Doresc să aflu mai multe despre tine, pentru că ești noul nostru coleg de competiție”, i-a transmis aceasta.

Claudio a vorbit și despre limitele pe care ar trebui să le respecte concurentele care se află deja într-o relație. În opinia lui, acestea ar trebui să păstreze distanța, iar o asemenea atitudine nu ar trebui privită ca un semn de lipsă de respect.

Pe parcursul cinei, au existat și momente amuzante, dar nu toate remarcile au fost primite la fel. Anastasia l-a numit pe Claudio „pervers”, după ce a considerat că una dintre glumele sale avea o conotație sexuală și nu era deloc potrivită.

Claudio, în centrul atenției la cina pregătită de concurente

Nici Veronica nu a rămas fără observații. Aceasta a remarcat asemănarea dintre Claudio și Anne-Mary, spunând că cei doi seamănă la față. Claudio a intrat și el în jocul replicilor și a făcut o remarcă despre faptul că ar putea ieși copii frumoși.

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Dincolo de glume și de atmosfera de la masă, Claudio a fost pus în situația de a descoperi personalități diferite și de a-și da seama cine îi stârnește cu adevărat interesul. Întrebat indirect despre impresia pe care i-au lăsat-o concurentele, acesta a recunoscut că, deocamdată, nu a avut acel moment în care să fie dat pe spate de cineva.

În ceea ce o privește pe Anne-Mary, aceasta a vorbit despre planurile sale de viitor și despre dorința de a-și dezvolta afacerea și de a fi fericită. Concurenta a explicat că munca îi permite să profeseze oriunde, însă nu își dorește să-și construiască viitorul profesional în România.

Cina a fost, așadar, o ocazie pentru Claudio de a intra în atmosfera casei și de a cunoaște mai bine fetele.

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