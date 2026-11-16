Cum se descurcă Paula după plecarea lui Alberto. Confesiuni emoționante despre cea mai grea perioadă: „M-am ascuns și am...”

Paula a vorbit despre suferința provocată de plecarea lui Alberto de la Mireasa. Concurenta a dezvăluit de ce s-a retras de la petrecere și nu a participat la logodna Claudiei și a lui Valentin.

Plecarea lui Alberto din casa Mireasa a lăsat urme adânci în sufletul Paulei. Concurenta a recunoscut că ziua despărțirii a fost una extrem de dificilă și că, deși a încercat să își păstreze calmul, emoțiile au copleșit-o. În loc să se bucure de petrecerea din casă, aceasta a preferat să se retragă de mai multe ori pentru a plânge în singurătate. Paula a povestit prin ce momente a trecut și a explicat inclusiv de ce nu a fost prezentă la momentul în care Claudia și Valentin au sărbătorit logodna.

Paula, copleșită de emoții după plecarea lui Alberto

Concurenta a descris ziua de vineri drept una extrem de grea, în care a trebuit să gestioneze plecarea lui Alberto și toate sentimentele care au venit odată cu aceasta.

„Vineri a fost o zi foarte grea, o ruptură dificilă”, a spus Paula.

Aceasta a mărturisit că a încercat să participe la petrecere și să stea alături de ceilalți concurenți pe ringul de dans, însă nu a reușit să își stăpânească tristețea. De fiecare dată când încerca să revină în mijlocul grupului, emoțiile o copleșeau din nou.

„Am încercat să stau pe ringul de dans la petrecere, dar de fiecare dată îmi venea să plâng, plecam și reveneam. Am plâns, m-am ascuns în spatele dușurilor”, a povestit Paula.

Întrebată dacă a simțit nevoia ca cineva din casă să îi fie aproape și să o consoleze, concurenta a explicat că a preferat să treacă singură prin acele momente. Nu și-a dorit să vorbească prea mult despre suferința sa și a ales să se retragă pentru a-și pune gândurile în ordine.

De ce nu a participat Paula la logodna Claudiei și a lui Valentin

Paula a fost întrebată și de ce nu a fost prezentă la momentul în care Claudia și Valentin au revenit în casă după logodnă. Concurenta a explicat că nu avea starea necesară pentru a lua parte la sărbătoare și că i-ar fi fost greu să îi privească pe cei doi fericiți în timp ce ea încă suferea după plecarea lui Alberto.

„Nu aveam deloc starea necesară. Decât să îi văd fericiți și eu să plâng, am zis să stau departe. Mă bucur pentru ei, sunt fericită că s-au logodit, dar asta e. E greu și a fost greu în ziua aia, că na, doar ce plecase Alberto și nu aveam chef de nimic”, a mărturisit concurenta.

Pe lângă momentele dificile provocate de despărțire, Paula a recunoscut că a avut și un mic conflict cu Beleuț. Aceasta s-a declarat deranjată de faptul că tânărul vorbește foarte tare, lucru care a enervat-o într-o perioadă în care avea nevoie de liniște.

Mărturisirile Paulei arată cât de greu i-a fost să gestioneze plecarea lui Alberto și cât de mult a avut nevoie de timp și spațiu pentru a-și reveni după plecarea logodnicului său din emisiune.