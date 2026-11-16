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De la discuții cu scântei la sărut pasional. Anne-Mary și Claudio au făcut pasul cel mare și s-au declarat un cuplu la Mireasa

Anne-Mary și Claudio s-au sărutat pasional și s-au declarat oficial un cuplu în gala Mireasa din 16 noiembrie 2026. Ce a dezvăluit concurenta despre momentul apropierii lor?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 14:31 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 14:31
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Anne-Mary și Claudio au făcut un pas important în relația lor. După o discuție despre posibilitatea de a rămâne împreună și după plecarea din casa Mireasa, cei doi concurenți s-au sărutat pasional și au decis să formeze un cuplu. Momentul a fost urmărit de ceilalți concurenți, iar în gala din 16 noiembrie 2026, Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt pregătiți să își asume relația.

Anne-Mary și Claudio, sărut pasional la Mireasa

Totul a început după ce Anne-Mary și Claudio au discutat despre viitorul lor și despre provocările pe care le-ar putea întâmpina într-o eventuală relație la distanță, după încheierea emisiunii. Ulterior, cei doi au petrecut un moment apropiat pe canapea, s-au privit cu tandrețe și s-au sărutat pasional.

După acest moment, concurenții au mers să le povestească și celorlalți ce s-a întâmplat. Mai mult, cei doi s-au sărutat și în fața colegilor din casa Mireasa, fără să își mai ascundă sentimentele.

Ce au declarat cei doi concurenți

În gala de luni, 16 noiembrie 2026, Simona Gherghe a vrut să afle dacă cei doi sunt pregătiți să se declare un cuplu. Anne-Mary a explicat că, deși sentimentele existau de ceva vreme, au preferat să nu se grăbească și să discute înainte despre lucrurile importante pentru viitorul lor.

„Ai așteptat ceva, Anne, că tu ai avut niște opreliști acolo?”, a întrebat prezentatoarea.

„Am așteptat destul de mult, având în vedere că simțeam de mult să fac asta, simțeam amândoi. Am vrut să fim siguri că este ok și că este ce trebuie și că am vorbit anumite lucruri pe care trebuia să le vorbim, dar a fost momentul de așa natură, pentru că prima și prima dată m-a ridicat pe ringul de dans”, a spus Anne-Mary.

La rândul său, Claudio a mărturisit că discuția pe care au avut-o înainte a contribuit la apropierea dintre ei și i-a ajutat să facă acest pas.

În cele din urmă, cei doi au decis să își asume relația și s-au declarat oficial un cuplu în casa Mireasa. Simona Gherghe a remarcat că Anne-Mary și Claudio formează cel de-al patrulea cuplu în care sunt implicați toți membrii, marcând astfel un nou moment important în competiție.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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