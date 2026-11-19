Adrian și Maria au discutat despre căsătorie și fostele relații în casa Mireasa. De ce refuză concurentul să își ceară iubita în căsătorie în emisiune, deși o consideră iubirea vieții lui?

Adrian și Maria au ajuns să discute tot mai des despre căsătorie, dar și despre relațiile pe care le-au avut înainte de a se cunoaște. Deși concurentul spune că actuala iubită este femeia alături de care își dorește să își construiască un viitor, acesta nu se grăbește să o ceară în căsătorie în casa Mireasa. Motivul are legătură cu dorința lui de a trăi acest moment alături de familie.

Deși a mai fost logodit, Adrian refuză să o ceară pe Maria în casa Mireasa

În discuțiile despre trecutul său sentimental, Adrian a vorbit și despre fosta iubită, cu care a avut o relație de șase ani. Concurentul a mărturisit că, deși a încercat la un moment dat să repare lucrurile, relația nu a mai putut fi salvată, iar fiecare și-a continuat drumul.

„Sunt sigur că nu o să mă mai caute, pentru că în trecut am greșit cu unele chestii și am încercat să refac acea relație, dar nu s-a mai putut. Fiecare și-a văzut de viața lui”, a spus Adrian despre fosta parteneră.

În ceea ce privește relația cu Maria, concurentul este optimist și spune că își imaginează un viitor frumos alături de ea, după încheierea competiției.

„Viața în afara emisiunii aș vedea-o ca fiind foarte frumoasă”, a mai declarat Adrian.

La rândul ei, Maria crede că relația lor are toate șansele să evolueze frumos. Concurenta a mărturisit la testimoniale că simte că între ei se elimină treptat tensiunile și că își dorește să poată discuta deschis cu partenerul său, fără ca neînțelegerile să se transforme în certuri.

„Cred că o să fie genul de relație cu de toate. Simt că se elimină toxicitatea din această relație”, a afirmat Maria.

Adrian are, la rândul său, numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale și spune că aceasta a reușit să îi aducă multă fericire.

„Cred că Maria e iubirea vieții mele. O simt foarte aproape de mine. Ne completăm. Ea e fericirea mea, mă face fericit în fiecare zi, mi-a umplut un gol al sufletului meu și sunt foarte împlinit cu ea”, a mărturisit concurentul.

Cu toate acestea, declarațiile de iubire nu înseamnă că Adrian este pregătit să facă imediat pasul cel mare. Deși nu exclude căsătoria, el își dorește ca cererea în căsătorie să aibă loc în afara competiției, în prezența celor dragi.

Ce s-a aflat despre trecutul lui

„Deși spun că e iubirea vieții mele, nu simt să fac acest pas foarte mare în viața noastră aici. Aș vrea să o fac alături de familia mea, cum i-am și zis de mai multe ori”, a explicat Adrian.

Maria a spus că a înțeles perspectiva partenerului și că nu vrea să îl preseze, mai ales că relația lor este încă la început.

„Ideea am acceptat-o, am înțeles și punctul lui de vedere și chiar îl înțeleg. Într-adevăr, este o lună, nu este un an”, a spus concurenta.

Aceasta a recunoscut că, uneori, își dorește și ea să trăiască momentele speciale pe care le vede la celelalte cupluri din casă, însă consideră că este mai bine ca cererea în căsătorie să aibă loc în afara emisiunii.

„Nu că mă doare pe mine că nu vrea să facă chestia asta aici, e acea chestie de fete: când vezi alte fete, îți dorești și tu. Când vedem pe cineva, ne dorim și noi să fim în rând cu ele, dar e mai bine afară, mai ales în contextul de aici. Cred că e mult mai bine pentru cuplul nostru așa. Noi ne-am găsit unul pe altul, iar asta e cel mai mare premiu”, a mai spus Maria.

Ulterior, Adrian a recunosct faptul că a fost logodit în trecut cu fosta sa iubită cu care a avut o relație de șase ani. Acesta a spus că a trecut peste desparțire și că nu se mai gândește la fosta parteneră, dar și-ar dori ca cererea față de Maria să aibă loc în afara casei Mireasa.