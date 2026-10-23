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Detalii neștiute despre trecutul Claudiei. Ce mărturisiri a făcut concurenta la Capriciile Iubirii: „Trecutul e trecut!”

O scrisoare primită de Valentin a scos la iveală detalii din trecutul Claudiei. Ce a povestit concurenta la „Capriciile Iubirii” despre cadourile primite și bărbatul care i-a plătit parcarea?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 11:36 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 11:37
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O scrisoare primită de Valentin a creat tensiuni între acesta și iubita sa, Claudia. Mesajul l-a făcut pe concurent să își pună mai multe semne de întrebare cu privire la partenera sa, dar mai ales la trecutul acesteia.

Scrisoarea care a stârnit tensiuni între Valentin și Claudia

„Bună, Valentin, întreab-o, te rog, pe Claudia de ce ea pe Facebook e într-o relație. Întreab-o, te rog, ultima relație când a fost și cu cine a fost în luna mai la hotel și spune-i, te rog, să fie sinceră cu tine și cine e omul care i-a plătit parcarea pe un an de zile, ea fiind în relație pe atunci, dar și ce dansuri făcea prin 2017”, se arăta în scrisoare.

Mesajul conținea detalii despre anumite episoade din viața Claudiei, iar Valentin a vrut să afle direct de la iubita sa dacă informațiile primite sunt adevărate.

Claudia a încercat să își liniștească partenerul și să îi explice circumstanțele în care a primit respectivele cadouri. Ulterior, la „Capriciile Iubirii”, concurenta a făcut mai multe dezvăluiri despre trecutul său.

„În mai, la hotel, astea sunt dovezi în telefon, ca idee și ca fapt divers. Doar ca să îți dau argumente, cred că e cineva de la fostul loc de muncă. El era singurul care știa de la muncă cine mi-a plătit parcarea. Hai să-ți povestesc, deși cred că am mai povestit. Aveam un client care era însurat și venea să-și facă manichiura săptămânal la mine. Mă aprecia foarte mult. Am un parfum de la el, primit de ziua mea, îl am și aici. Mi-a făcut parcarea pe un an, doar a plătit-o. Mi-a plătit o sumă destul de mare, aproape de 3.500 de lei, 3.700 de lei. Mi-a luat și o brățară de aur.

Ți-am zis că am avut trei relații, de două am vorbit, de una nu am vorbit pentru că nu a fost neapărat semnificativă și cred că acel băiat e cu scrisoarea. Am fost împreună câteva luni, vreo trei și ceva. Eu m-am despărțit de el. După, el m-a căutat. După, eu, tot la fel, la câteva luni, l-am cunoscut pe ăsta din Roșiori”, a început Claudia să povestească.

Concurenta a încercat apoi să își dea seama cum privea Valentin întreaga situație și dacă informațiile dezvăluite în scrisoare i-au afectat încrederea în ea.

„Ești supărat sau deranjat că nu ți-am zis treaba asta?”, l-a întrebat Claudia.

„Deranjat puțin, da. M-am enervat când am citit alea pe acolo”, a explicat Valentin.

Ce a dezvăluit Claudia despre bărbatul care i-a făcut cadouri

În emisiunea „Capriciile Iubirii”, Claudia a oferit mai multe detalii despre clientul care i-a făcut cadouri și i-a plătit parcarea pentru un an.

„Avea 40 și ceva, 45, avea și un copil, unul, undeva pe la 10 ani”, a spus concurenta.

Claudia a povestit că bărbatul i-a oferit mai multe cadouri, printre care o brățară de aur și un parfum.

„O brățară a fost primul cadou, de aur, cu șnur roșu, de 8 Martie, un parfum pe care l-am primit de ziua mea, în mai”, a declarat aceasta.

Concurenta a susținut că darurile au fost oferite în semn de apreciere și că nu mai mergea la locul de muncă în momentul în care a semnat contractul pentru a participa la emisiunea „Mireasa”.

„Eu, când am semnat contractul să vin la Mireasa, nu mai mergeam la muncă. Am primit aceste cadouri în semn de apreciere. De ziua mea și de 8 Martie, nu a venit niciodată din senin, iar cu parcarea am povestit cum a fost”, a explicat Claudia.

În timpul discuției, i s-a atras atenția concurentei că astfel de cadouri pot avea și o anumită semnificație.

„Noi, femeile, la fel ca și bărbații, știm ce înseamnă genul acesta de cadouri”, i s-a spus la „Capriciile Iubirii”.

Claudia a precizat că a primit informațiile legate de plata parcării prin e-mail și a insistat că, la momentul respectiv, nu se afla într-o relație.

„Am primit toate lucrurile astea pe mail, când vine vorba de locul de parcare. Am primit totul pe mail, dar da, știam de treaba asta. Nu eram într-o relație atunci, eram singură”, a afirmat concurenta.

Aceasta a recunoscut că ar fi putut să refuze cadourile, însă nu și-a dorit să facă acest lucru. Claudia a mai spus că trecutul a rămas în urmă și că, în prezent, atenția sa este îndreptată către relația cu Valentin.

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