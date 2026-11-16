Discuție cu scântei între Anne-Mary și Claudio. Ce a deranjat-o, de fapt, pe concurentă

Anne-Mary a dezvăluit ce o deranjează la Claudio și de ce are îndoieli în privința unei posibile relații la distanță. Ce a mărturisit concurenta de la Mireasa?

O discuție cu Claudio a făcut-o pe Anne-Mary să vorbească deschis despre lucrurile care o deranjează în relația lor. Concurenta de la Mireasa a recunoscut că are anumite nemulțumiri și că există mai multe aspecte pe care cei doi trebuie să le clarifice înainte de a afla dacă pot construi o relație împreună.

Discuție cu scântei între Anne-Mary și Claudio

Anne-Mary a explicat că este o persoană mai dificil de mulțumit și că unele lucruri îi atrag imediat atenția. „Eu sunt mai pretențioasă, mai așa, nu-mi convine nimic”, a spus concurenta, făcând referire la felul său de a fi.

Totuși, nemulțumirea ei nu se rezumă la mici diferențe de caracter. Anne-Mary a mărturisit că simte că Claudio observă mai ales aspectele negative la ea și că nu pare să aibă suficientă încredere în posibilitatea unei relații la distanță în eventualitatea în care ar pleca din competiție.

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Concurenta a vorbit deschis despre ceea ce o apasă cel mai mult în interacțiunea cu Claudio. În opinia ei, acesta pare să privească relația dintre ei cu rezerve și să pună accentul pe lucrurile care nu funcționează, în loc să vadă și părțile bune ale unei eventuale povești de iubire.

Ce a deranjat-o, de fapt, pe concurentă

„Cel mai grav lucru care mă deranjează... Am impresia că vede foarte multe lucruri negative la mine, la posibila relație pe care am putea să o avem și că nu prea crede în relația asta la distanță. Sunt multe lucruri de discutat, cu siguranță, și vor mai fi multe discuții dacă vrem să iasă ceva de acolo”, a spus Anne-Mary.

Declarația ei arată că există încă semne de întrebare în ceea ce privește viitorul celor doi. Deși pare să fie deschisă posibilității unei relații, Anne-Mary consideră că este nevoie de mai multă comunicare și de clarificarea unor aspecte importante.