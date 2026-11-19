Doamna Carmen și-a dezvăluit planurile pentru după plecarea din casa Mireasa. Ce vrea să publice pe Facebook, Instagram și TikTok: „Are fata treabă”!

În timp ce doamna Flori se afla în centrul discuțiilor dintre mamele din casa Mireasa, doamna Carmen a dezvăluit că se gândește deja la activitățile pe care le-ar putea desfășura după încheierea experienței din emisiune. Aceasta a mărturisit că vrea să fie activă în mediul online și are chiar câteva idei despre cum ar putea să își transforme experiența din competiție în conținut pentru rețelele sociale.

Doamna Carmen are planuri neașteptate după plecarea de la Mireasa

Mai exact, doamna Carmen intenționează să scrie despre personajele pe care le-a întâlnit în casa Mireasa. A explicat că nu va folosi numele reale ale celor despre care va povesti, ci va încerca să găsească nume fictive și porecle sugestive, astfel încât cititorii să își dea seama la cine se referă.

„Personajele din casa Mireasa... De toată lumea, de toți o să scriu. Singurul lucru pe care o să-l modific, o să încerc să atribui nume fictive, dar în același timp foarte sugestive, adică omul să-și dea seama despre cine vorbesc, pentru că vor fi personaje care vor considera că este un afront și o calomnie și, pe baza celor scrise, te poate târî în judecată. Doar că, acum nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă duce mintea să fac în așa fel încât să fentez lucrul acesta, drept pentru care nu voi da numele reale, o mică poreclă, o chestie, ceva, dar care să sugereze că e persoana respectivă. Și pun și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok. Setez Facebook-ul să fie public, bag și cu poze și cu muzică. Stați să vedeți, are fata treabă”, a spus doamna Carmen.

Ce vrea să facă în mediul online: „Are fata treabă”

Declarația ei a stârnit reacții în platoul emisiunii, iar Simona Gherghe a fost surprinsă de planurile pe care aceasta le are pentru perioada de după competiție. Doamna Carmen pare hotărâtă să folosească mai multe platforme pentru a-și face cunoscute opiniile și poveștile despre experiența trăită în casa Mireasa.

În timpul discuției s-a aflat și că doamna Carmen are deja un cont de TikTok. Mai mult, doamna Elena a dezvăluit că este prezentă și ea pe această platformă.

Doamna Carmen a explicat că folosește TikTok-ul pentru a publica rețete culinare. Aceasta obișnuiește să filmeze preparatele pe care le gătește și să împărtășească videoclipurile cu cei care o urmăresc.

Plecarea din casa Mireasa ar putea însemna începutul unei noi etape pentru doamna Carmen, care pare să aibă deja pregătite idei pentru activitatea sa din mediul online.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.