Doamna Carmen s-a ridicat și a dat cu piciorul într-un obiect din platou. Ce s-a întâmplat și ce a vrut să arate, de fapt.

Doamna Carmen s-a ridicat și a dat cu piciorul într-un obiect din platou. Ce a vrut să demonstreze mama din casa Mireasa | antena 1

Tensiunile dintre mamele concurenților de la Mireasa au atins un nou nivel! Doamna Carmen a izbucnit în platou, în timpul unei discuții despre conflictul dintre Ștefania și celelalte participante, iar la un moment dat s-a ridicat și a lovit cu piciorul un obiect, încercând să demonstreze un gest pe care Paula l-ar fi făcut cu o zi înainte. Schimbul de replici a fost unul dur, iar reproșurile nu au lipsit nici la adresa lui Anne-Mary.

Doamna Carmen s-a ridicat și a dat cu piciorul într-un obiect din platou

Discuția a pornit de la un subiect mai vechi, cel al salatei. Doamna Carmen i-a reproșat Ștefaniei că a adus în discuție problema abia după trei zile, deși avusese ocazia să vorbească despre ea mai devreme. Cele două nu au ajuns la un numitor comun, iar doamna Carmen a avut o reacție nervoasă.

În timpul conversației, aceasta a făcut referire și la Paula, încercând să explice cum ar fi procedat concurenta. Ulterior, pentru a-și susține punctul de vedere, doamna Carmen s-a ridicat și a lovit cu piciorul un obiect din platou.

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„S-a auzit bubuiala”, a remarcat una dintre participante, în timp ce Paula a explicat că gestul său se văzuse și în materialul difuzat.

Doamna Carmen, replici dure la adresa lui Anne-Mary

Nici Anne-Mary nu a scăpat de criticile mamelor. Doamna Carmen și doamna Elena s-au arătat dezamăgite de comportamentul concurentei și au făcut mai multe comentarii despre atitudinea acesteia.

Doamna Carmen a folosit chiar o expresie dură la adresa Ștefaniei, în timp ce doamna Elena a susținut că Anne-Mary ar avea răutate și că ar trebui să se concentreze mai mult asupra relației cu Claudio.

Întrebată despre reacțiile mamelor, Anne-Mary a spus că nu consideră că a greșit cu ceva și că nu vede motivul pentru care ar trebui să își ceară scuze sau să insiste pentru împăcare.

„Sunt de părere că nu am făcut nimic greșit, nu văd unde-i deranjul. N-o să stau să mă milogesc, și după afirmațiile făcute de doamne, sunt foarte deranjată. Oameni care spun că sunt rea”, a declarat concurenta.

A urmat un schimb de replici între aceasta și doamna Carmen, după ce Anne-Mary a adus în discuție faptul că fusese numită încăpățânată. Concurenta a ironizat explicațiile primite, spunând că data viitoare va scoate dicționarul înainte de discuție.

Alberto a readus în discuție conflictele dintre mame

Într-un alt moment al discuției, Alberto a intervenit și a amintit o conversație pe care o avusese cu Paula. Acesta a spus că mamele ar fi folosit termenul „țigănisme” pentru a descrie anumite comportamente din casă.

Doamna Carmen a reacționat imediat și a întrebat dacă Alberto consideră că mamele s-au certat pentru mâncare. Concurentul a confirmat că au existat astfel de discuții în trecut, însă a precizat că nu a spus că cineva ar fi murit de foame.

Schimbul de replici a continuat, iar spiritele au rămas încinse în platou.