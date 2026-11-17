Doamna Crina a vorbit despre fosta iubită a lui Claudio și relația acestuia cu Anne-Mary. Ce declarații a făcut mama concurentului în casa Mireasa?

Revedere emoționantă în casa Mireasa! Claudio a izbucnit în lacrimi atunci când și-a văzut mama, pe doamna Crina, care a venit să îl susțină în competiție. După momentul încărcat de emoție, femeia a stat de vorbă cu băieții și le-a povestit despre trecutul amoros al fiului său. Declarațiile sale despre fosta iubită a lui Claudio, dar și despre actuala relație cu Anne-Mary, au atras atenția.

Claudio, emoționat până la lacrimi la vederea mamei sale

Doamna Crina a mărturisit că fiul său a avut o relație de șase ani cu o tânără de care ea s-a atașat foarte mult. Chiar dacă cei doi s-au despărțit, mama concurentului spune că o consideră în continuare ca pe propriul copil și că păstrează o amintire specială despre ea.

„El nu voia, era așa puțin în dubii. A fost într-o relație de șase ani cu o fată. M-am înțeles cu fata aia și acum o consider copilul meu. Era o fată extraordinară din toate punctele de vedere, dar era stilul Annei. Eu nu-l văd nici cu fetița asta, e impulsivă. El e un băiat cald, e un băiat greu de găsit, e tandru, atent”, a spus doamna Crina.

Mama lui Claudio a precizat că a avut ocazia să vorbească puțin cu Anne-Mary, însă consideră că mai are nevoie de timp pentru a o cunoaște. „Am vorbit puțin cu ea, avem timp două săptămâni să vorbim”, a explicat aceasta.

Femeia și-a exprimat și îndoielile cu privire la viitorul relației celor doi concurenți. În opinia sa, Claudio și Anne-Mary au planuri diferite, iar o eventuală mutare a tânărului la Viena pare puțin probabilă.

„Nu cred că o să stea prea mult timp cu Claudio. E departe gândul să meargă Claudio în Viena. Ea își dorește multe lucruri, Claudio nu”, a mai spus mama concurentului.

Doamna Crina a vorbit din nou despre fosta parteneră a fiului său și a recunoscut că nu crede că cineva îi va putea lua locul în sufletul ei. „Fata pe care a avut-o Claudio, îi trebuie ani lui Anne-Mary să ajungă la nivelul ei. Încă mai vorbesc cu ea, e un copil al meu pentru mine, poza ei de la facultate e încă la mine în sufragerie și nu o să o dau de acolo jos. Eu sunt tare mândră de ea”, a declarat femeia.

Cum a reacționat Anne-Mary la venirea doamnei Crina

Apariția mamei lui Claudio în casa Mireasa a luat-o prin surprindere pe Anne-Mary. Tânăra le-a povestit fetelor că prima interacțiune nu a fost tocmai una confortabilă și că a avut emoții în momentul în care a aflat că o va cunoaște pe cea care ar putea deveni, în viitor, soacra ei.

„M-am trezit cu posibila viitoare mamă-soacră. Am rămas foarte șocată, având în vedere că deja a venit doamna Emilia astăzi. Nu mă așteptam să vină și mama lui Claudio. Decizia rămâne în mâinile lui și în mâinile mele și, până la urmă, fiecare pui trebuie să-și ia zborul. M-am bucurat pentru Claudio, sper totuși să mă înțeleg cu ea. Nu mi-e frică de ea, nu mi-e frică de nimeni, decât de mami și de tati”, a spus Anne-Mary la testimoniale.

Concurenta a recunoscut că situația i s-a părut ciudată și jenantă, mai ales după ce Claudio îi spusese cu câteva zile înainte că nu i-ar plăcea de ea din cauza reacțiilor pe care le-a avut în emisiune și a felului în care ar putea fi percepută de cei de acasă.

Ulterior, Claudio și Anne-Mary au purtat și ei o discuție despre venirea doamnei Crina în competiție.