Doamna Flori a fost subiectul unei discuții între mamele din casa Mireasa. Ce acuzații i-au adus doamna Carmen și doamna Emilia și ce au spus despre comportamentul ei?

Doamna Flori a ajuns în centrul unor discuții între mamele din casa Mireasa. Doamna Elena și doamna Carmen au vorbit despre comportamentul acesteia și au făcut mai multe observații la adresa ei. În conversație a intervenit și doamna Emilia, care a ținut să precizeze că nu are nimic personal cu Flori, însă a vrut să își exprime punctul de vedere cu privire la atitudinea acesteia.

Doamna Flori, conflict de proporții cu mamele din casa Mireasa

Discuția a pornit de la un moment în care doamna Carmen ar fi observat că Vali se uita în direcția lui Flori, iar aceasta părea să spună ceva, fără ca vorbele ei să fie foarte clare.

„Se uita Vali înspre Flori și nu știu ce tot zicea mărunt din buze”, a povestit doamna Carmen.

Ulterior, aceasta a continuat cu o serie de reproșuri, susținând că doamna Flori ar fi atentă la camere și la felul în care este percepută de cei care urmăresc emisiunea. În opinia ei, comportamentul concurentei ar fi influențat de prezența camerelor de filmat.

Ce au deranjat-o pe doamna Carmen la comportamentul lui Flori

„Ai văzut că nu recunoaște? Știe că o urmăresc camerele tot timpul. Face și face și o mănâncă ochii. Ea nu vorbește pentru ea, ea vorbește pentru camere. Înțelegi?”, a spus doamna Carmen.

Doamna Emilia a intervenit și a explicat că observațiile sale nu au legătură cu o eventuală antipatie față de Flori, ci strict cu modul în care aceasta se comportă în casă.

„Eu mă refer la comportament. Nu mă refer... că nu am nimic cu femeia, din partea mea să facă ce vrea”, a precizat doamna Emilia.

Doamna Carmen a continuat să își susțină punctul de vedere și a sugerat că Flori ar fi prezentă în anumite momente atunci când apare ocazia de a atrage atenția.

„Când găsește o oportunitate, ea e fix acolo”, a afirmat aceasta.

Pentru a-și întări observația, doamna Carmen a folosit și o comparație: „Ai văzut cum trag muștele la miere, așa și oamenii”.

Discuția a continuat între doamna Elena și doamna Carmen, cele două analizând în continuare comportamentul lui Flori. Din conversația lor reiese că atitudinea acesteia a devenit un subiect de nemulțumire pentru unele dintre mamele din competiție.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.