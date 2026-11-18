Mama lui Claudio a făcut dezvăluiri neașteptate despre fosta iubită a fiului său. Ce fotografie păstrează încă în sufragerie și ce i-a spus lui Anne-Mary?

În mediul online au început să circule mai multe imagini cu fosta iubită a lui Claudio, după ce doamna Crina, mama concurentului, a făcut declarații neașteptate despre relația pe care a avut-o cu tânăra. Femeia a venit în Casa Mireasa într-un moment special, reușind să-și emoționeze fiul. Anne-Mary, actuala parteneră a acestuia, a avut ocazia să-și cunoască posibila viitoare soacră, însă mărturisirile acesteia au luat-o prin surprindere.

Mama concurentului ar păstra fotografia tinerei în sufragerie

Declarațiile doamnei Crina au lăsat urme în sufletul concurentei. Mama lui Claudio a mărturisit că nu este convinsă că fiul său ar renunța la viața pe care și-a construit-o în Spania pentru a se muta la Viena alături de Anne-Mary. În plus, femeia a vorbit deschis și despre fosta parteneră a tânărului, cu care spune că a avut o relație foarte apropiată.

„Nu cred, nu. E complicat, pentru că el are viața acasă și o relație, consider eu, că trebuie cunoscută mai bine”, a spus mama concurentului.

Doamna Crina a vorbit și despre felul în care îi vede pe cei doi îndrăgostiți, dar a făcut și o comparație între Anne-Mary și fosta iubită a fiului său.

„Îi văd frumoși, pe ea o văd foarte iubitoare, chiar dacă e puțin vulcanică. El a mai avut o relație asemănătoare, fata era mult mai liniștită. Ați văzut că și el e căpos, chiar dacă e un băiat bun, cuminte, liniștit, respectuos. Dar să ținem cont că trebuie să fim egali și să avem respect unul față de celălalt”, a declarat femeia.

Doamna Crina, mărturisiri despre fosta iubită a lui Claudio

Mama concurentului a recunoscut că s-a apropiat foarte mult de fosta parteneră a fiului său și că a încercat să o sprijine de-a lungul relației. Mai mult, aceasta și-ar dori ca Anne-Mary să o privească la fel de apropiat.

„Eu am fost foarte apropiată de fosta lui iubită și i-am dat multe sfaturi fetei și ne-am înțeles foarte bine. Eu aș vrea să mă privească ca pe mama ei, chiar dacă nu sunt”, a mărturisit doamna Crina.

Ulterior, femeia a făcut o dezvăluire care a atras atenția. Aceasta a spus că încă păstrează fotografia fostei iubite a lui Claudio în sufragerie și că nu intenționează să o îndepărteze. De asemenea, a recunoscut că ține în continuare legătura cu tânăra și că este foarte mândră de ea.

„Fata pe care a avut-o Claudio, îi trebuie ani lui Anne-Mary să ajungă la nivelul ei. Încă mai vorbesc cu ea, e un copil al meu pentru mine, poza ei de la facultate e încă la mine în sufragerie și nu o să o dau de acolo jos. Eu sunt tare mândră de ea”, a declarat femeia.

Cum ar arăta fosta iubită a lui Claudio

Între timp, pe grupurile de fani ale emisiunii Mireasa au apărut mai multe imagini cu presupusa fosta parteneră a lui Claudio. Cei doi ar fi avut o relație de lungă durată, iar mărturisirile mamei concurentului au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Imaginile o prezintă pe mama tânărului alături de încă o tănără. Fanii de pe grupurile emisiunii susțin ca aceasta ar fi fosta iubită a lui Claudio. În ciuda afirmațiilor făcute de mama sa, Claudio este ferm pe poziții.

Claudio, însă, și-a exprimat clar dorința de a se apropia de Anne-Mary și de a vedea în ce direcție va evolua relația lor.