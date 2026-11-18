Mama lui Anne-Mary a intervenit telefonic la „Capriciile iubirii” și a vorbit despre relația fiicei sale cu Claudio. Ce a declarat despre o posibilă mutare în Spania și despre viitorul celor doi.

Mama lui Anne-Mary a intervenit telefonic în cadrul emisiunii „Capriciile iubirii”, unde a vorbit despre relația fiicei sale cu Claudio. Momentul a fost unul emoționant pentru concurenta de la Mireasa, care s-a bucurat să își audă mama și să primească încurajări din partea acesteia.

Doamna Maria a ținut să transmită că se bucură pentru apropierea dintre cei doi și că își dorește ca aceștia să construiască o relație frumoasă.

De asemenea, mama concurentei a vrut să o salute pe doamna Crina, mama lui Claudio, și să îi transmită că speră ca aceasta să ajungă să o cunoască pe Anne-Mary așa cum este ea în afara competiției, alături de familie.

Mama lui Anne-Mary a intervenit telefonic și a spus ce crede despre relația fiicei sale cu Claudio

„Alo, bună seara! Aș dori să o salut pe doamna Crina, pe Claudio și pe dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că am ocazia să vorbesc cu Anne-Mary. Eu mă bucur foarte mult pentru ei doi și sper să construiască ceva frumos împreună. Eu o cunosc pe Anne așa cum este ea și eu știu că mama lui Claudio o va descoperi pe Anne cea autentică, pe care noi o știm de acasă. Îmi doresc să fie puternică și să se arate așa cum este ea, așa cum este cu noi”, a spus doamna Maria.

Întrebată ce va face dacă Anne-Mary va decide să plece în Spania alături de Claudio, doamna Maria nu s-a ferit să răspundă. Aceasta a explicat că, indiferent de decizia fiicei sale, familia îi va fi alături și o va susține atât timp cât va fi fericită.

Ce crede doamna Maria despre deciziile fiicei sale

Mama concurentei a lăsat să se înțeleagă că are încredere în judecata fiicei sale și că nu se așteaptă ca aceasta să ia decizii importante în grabă. Mai mult, a subliniat că o cunoaște foarte bine și știe că Anne-Mary analizează lucrurile înainte de a face un pas important, precum o logodnă.

„Este alegerea ei. Va alege ce este bine pentru ea și noi vom fi alături de ea. Atâta timp cât ea e fericită, și noi vom fi. Eu sunt de acord cu tot ce va face Anne-Mary, dar eu o știu și știu că nu grăbește lucrurile înainte să ia o hotărâre importantă, cum ar fi o logodnă. Noi vom face totul ca Anne-Mary să fie fericită”, a declarat doamna Maria, în direct.

Intervenția telefonică a fost una încărcată de emoție. Anne-Mary s-a bucurat să-și audă mama și să primească susținerea familiei într-un moment important al parcursului său în competiția Mireasa.