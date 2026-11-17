Doamna Crina a vorbit despre relația lui Claudio cu Anne-Mary și a explicat de ce nu crede că fiul ei se va muta la Viena.

Claudio și Anne-Mary s-au apropiat tot mai mult în casa Mireasa, iar relația lor a trecut la un nou nivel după primul sărut. Cei doi au anunțat că formează un cuplu, iar Anne-Mary a mărturisit că și-a dorit de mult timp acest moment. Însă ce părere are familia tânărului despre noua poveste de iubire?

Mama lui Claudio, despre relația fiului său cu Anne-Mary

Mama lui Claudio, doamna Crina, a fost prezentă în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, unde a vorbit despre relația fiului său cu Anne-Mary. Aceasta s-a declarat bucuroasă pentru cei doi și a spus că îi vede potriviți împreună. Totuși, femeia are unele rezerve în privința viitorului lor, mai ales când vine vorba despre o eventuală mutare a lui Claudio la Viena, acolo unde locuiește Anne-Mary.

Doamna Crina consideră că fiul său are o viață deja construită acasă și că relația celor doi are nevoie de timp pentru a se consolida înainte ca aceștia să ia decizii importante.

„Nu cred, nu. E complicat, pentru că el are viața acasă și o relație, consider eu, că trebuie cunoscută mai bine”, a spus mama concurentului.

Aceasta a adăugat că nu crede că Claudio ar putea pleca atât de ușor, având în vedere responsabilitățile și lucrurile pe care le are de rezolvat în România.

„Consider că el nu poate pleca, pentru că el are multe lucruri acasă”, a mai explicat doamna Crina.

Anne-Mary a intervenit și a amintit că o eventuală mutare nu este o decizie care trebuie luată imediat. „Dar până atunci mai e mult”, a spus tânăra. În plus, aceasta a precizat că activitatea sa profesională îi permite să lucreze de oriunde, ceea ce ar putea face mai ușoară o eventuală schimbare de țară.

Ce părere are doamna Crina despre Anne-Mary

Mama lui Claudio a vorbit și despre felul în care îi vede pe cei doi în calitate de cuplu. Deși a descris-o pe Anne-Mary ca fiind iubitoare, a remarcat că tânăra are și o fire vulcanică. Doamna Crina a amintit că fiul său este, la rândul lui, încăpățânat și că într-o relație este important ca ambii parteneri să se respecte și să se trateze ca egali.

„Îi văd frumoși, pe ea o văd foarte iubitoare, chiar dacă e puțin vulcanică. El a mai avut o relație asemănătoare, fata era mult mai liniștită. Ați văzut că și el e căpos, chiar dacă e un băiat bun, cuminte, liniștit, respectuos. Dar să ținem cont că trebuie să fim egali și să avem respect unul față de celălalt. Trebuie să fim mai umili, copilul meu, ați observat, e foarte umil. Mi-ar plăcea să o cunosc mai bine. Eu am fost foarte apropiată de fosta lui iubită și i-am dat multe sfaturi fetei și ne-am înțeles foarte bine. Eu aș vrea să mă privească ca pe mama ei, chiar dacă nu sunt”, a mărturisit doamna Crina.

Ulterior, mama concurentului a fost prezentă și în emisiunea „Mireasa – Direct din culise”, unde a spus că a venit cu gânduri bune și că își dorește să îl susțină pe fiul său.

„Am venit cu gânduri bune, să-mi susțin băiatul și sper ca șederea mea să fie bine primită aici”, a declarat aceasta.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.