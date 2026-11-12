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Mamele din casa Mireasa, extrem de dezamăgite de Anne-Mary. Cum au ajuns să-și schimbe radical părerea: "Mi-a dat impresia..."

Tensiunile dintre fete și mamele din casa Mireasa au continuat, iar discuțiile recente au lăsat urme adânci în relațiile dintre concurente și cele care le-au fost apropiate.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 13:44 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:15
Mamele din casa Mireasa, extrem de dezamăgite de Anne-Mary. Cum au ajuns să-și schimbe radical părerea: "Mi-a dat impresia..." | antena 1
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Doamna Elena a izbucnit în lacrimi, în timp ce doamna Carmen a mărturisit că este profund dezamăgită de Anne-Mary. Cele două mame au vorbit deschis despre lucrurile care le-au deranjat și despre motivul pentru care și-au schimbat părerea despre concurentă.

Doamna Elena a plâns după discuțiile din casă

Întrebată de Andreea ce a deranjat-o, doamna Elena a explicat că ea și celelalte mame au încercat să le ofere fetelor timp să se pregătească și să se aranjeze, însă, în ciuda acestui gest, lucrurile nu au decurs așa cum se așteptau.

Andreea a vrut să afle dacă, după materialele difuzate, fetele au încercat să discute cu mamele și să lămurească situația. Doamna Elena a spus că Maria a venit să vorbească, însă relațiile cu celelalte concurente au rămas tensionate.

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Doamna Carmen, dezamăgită de Anne-Mary: „Pentru mine este cea mai mare dezamăgire”

Doamna Carmen a povestit că Anne-Mary a venit ulterior să discute cu ea și cu doamna Elena, însă a refuzat să poarte o conversație cu tânăra concurentă. A explicat că nu mai consideră că au ce să își spună, după ce a văzut ce părere ar avea Anne-Mary despre ea.

Mai mult, Carmen a mărturisit că a fost surprinsă de contrastul dintre comportamentul pe care Anne-Mary îl avea în preajma lor și lucrurile pe care le-a auzit ulterior. Spune că tânăra era apropiată și afectuoasă, iar acest lucru îi crease impresia că între ele există o relație sinceră.

„Dacă ea a gândit lucrurile astea, faptul că eram deschisă și eu și Elena, putea să ne spună. Niciodată nu ne-a spus, era apropiată, drăgăstoasă, mie mi-a dat impresia că e o persoană falsă. Înseamnă că tu joci un teatru și pentru mine este cea mai mare dezamăgire. Prefer să-mi spui adevărul”, a declarat doamna Carmen.

Aceasta a mai spus că, urmărind materialele difuzate, a avut impresia că fetele și-au alimentat reciproc nemulțumirile, iar discuțiile au escaladat pe măsură ce fiecare a intervenit.

Discuțiile despre mâncare au amplificat conflictul

Un alt subiect care a contribuit la tensiuni a fost cel legat de mâncarea pregătită de mame și de felul în care aceasta era împărțită în casă.

Doamna Carmen a respins ideea că ar găti doar pentru mame și a explicat că mâncarea este împărțită, iar fiecare mamă poate oferi din porția sa concurentei pe care o dorește. A dat exemplul unui moment în care doamna Flori i-a oferit Irinei din ceea ce pregătise.

La rândul ei, doamna Flori a explicat că, atunci când a pus plăcinta pe masă, le-a spus tuturor celor prezenți că pot mânca. Ea a încercat să clarifice de unde a pornit neînțelegerea, amintind și de discuția despre salată.

Nici doamna Flori nu a exclus varianta ca tensiunile să se fi acumulat în timp, iar discuțiile recente să fi scos la iveală nemulțumiri mai vechi.

Astfel, relația dintre Anne-Mary și mamele din casa Mireasa pare să fi ajuns într-un punct delicat. Pentru doamna Carmen, dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât credea că apropierea dintre ele era una sinceră.

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