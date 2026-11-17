Maria și Adrian s-au contrazis în casa Mireasa din cauza unei posibile cereri în căsătorie. De ce spune concurenta că nu și-a presat iubitul și ce decizie a luat Adrian?

Maria și Adrian au ajuns într-un moment de tensiune în casa Mireasa, după ce au discutat despre o posibilă cerere în căsătorie. Concurenta și-a exprimat dorința ca momentul special să aibă loc în cadrul emisiunii, însă Adrian a precizat în repetate rânduri că preferă să facă acest pas după ce vor părăsi competiția.

Maria și Adrian, discuții tensionate despre o posibilă cerere în căsătorie

Discuția a pornit de la faptul că Maria s-a simțit pusă într-o lumină nefavorabilă de comentariile celor din jur. Raluca, doamna Simona și Andreea ar fi susținut că tânăra pune presiune asupra lui Adrian pentru a o cere în căsătorie. Maria a ținut să clarifice că nu și-a dorit niciodată să îl oblige pe partenerul ei să facă un asemenea gest, ci doar i-a împărtășit ce și-ar fi dorit.

„Te stresez, te presez, te rog să-mi spui când. Eu nu am presat niciodată un bărbat în viața mea. Ți-am zis doar că mi-aș fi dorit să se întâmple cererea în căsătorie aici, doar atât, Adrian. Eu vreau să înțeleg doar pentru că și Raluca, și doamna Simona, și Andreea spun că eu te-am presat pe tine cu chestia asta. Eu nu am presat niciodată un bărbat să facă ceva pentru mine”, a spus Maria.

Adrian a încercat să îi explice de ce a ajuns la concluzia că subiectul reprezintă o presiune pentru el. Concurentul a făcut referire la faptul că Maria și-a exprimat dorința ca cererea să aibă loc în emisiune.

„Pentru că afirmi că vrei să se întâmple aici”, a răspuns Adrian.

La rândul său, acesta a încercat să o facă pe Maria să înțeleagă cum s-ar fi simțit dacă situația ar fi fost inversată: „Și tu simțeai chestia asta dacă se întâmpla la băieți și eu nu voiam”, a spus concurentul.

Maria a insistat că nu i-a cerut să facă pasul în cadrul emisiunii și că acceptă decizia lui, însă a deranjat-o faptul că Adrian a repetat de mai multe ori că nu își dorește o cerere în căsătorie în casa Mireasa.

„Tu n-ai înțeles, eu am acceptat asta, doar că tu ai repetat de nenumărate ori că nu vrei să mă ceri aici”, a explicat tânăra.

Maria și Adrian au ajuns la un numitor comun

Cei doi au avut nevoie de câteva momente pentru a-și explica punctele de vedere și pentru a înțelege ce anume a generat neînțelegerea dintre ei. Maria a vrut să îi transmită partenerului că simpla exprimare a unei dorințe nu înseamnă că încearcă să îl grăbească sau să îl constrângă.

De cealaltă parte, Adrian a rămas la ideea că preferă ca o eventuală cerere în căsătorie să aibă loc după încheierea emisiunii, într-un context ales de ei doi. În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar concurenții au reușit să discute fără ca neînțelegerea să escaladeze.

Cei doi au ajuns la un numitor comun, iar subiectul cererii în căsătorie a rămas unul pe care îl vor putea aborda și în afara competiției.