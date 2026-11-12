Maria de la Mireasa și-a făcut un test de sarcină pentru a vedea dacă va deveni mămică sau nu. Ce a aflat concurenta?

Maria de la Mireasa, suspiciuni că ar fi însărcinată. Ce s-a întâmplat după ce a cerut un test | antena 1

Maria și Adrian au trecut printr-un moment încărcat de emoție în casa Mireasa. După ce a avut mai multe suspiciuni că ar putea fi însărcinată, concurenta a decis să facă un test de sarcină. Rezultatul nu a fost însă cel pe care îl spera, iar Maria nu și-a putut ascunde dezamăgirea.

De ce a cerut Maria un test de sarcină

Maria a povestit că are nevoie să afle dacă este însărcinată, mai ales că trebuie să facă anumite investigații medicale. Concurenta a explicat că nu poate face radiografii până când nu știe dacă a rămas sau nu însărcinată.

În așteptarea rezultatului, Adrian a încercat să o înveselească și a pregătit ceva de mâncare pentru ea. Când Maria a ajuns, el i-a spus că o aștepta și că îi pregătise trei sandvișuri și orez cu lapte.

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La rândul ei, concurenta a glumit că nu și-ar dori să apară la televizor cu două-trei teste de sarcină, toate negative. Dacă tot urma să treacă prin această experiență în fața camerelor, spera ca măcar rezultatul să fie pozitiv.

Rezultatul testului a întristat-o pe Maria: „Voiam să fie pozitiv”

Așteptarea s-a încheiat, însă rezultatul testului de sarcină a fost negativ. În momentul în care a aflat vestea, Maria a început să plângă și a recunoscut că este dezamăgită.

Întrebată dacă mai are simptome care ar putea indica o sarcină, concurenta a explicat că și în sarcina anterioară a avut manifestări asemănătoare timp de două-trei luni. Cu toate acestea, testul făcut în casă nu a confirmat speranța ei.

„Voiam să fie pozitiv, din suflet”, a spus Maria, vizibil afectată.

Adrian a încercat să o liniștească și i-a transmis să nu fie supărată. Pentru el, cel mai important era ca Maria să fie bine, chiar dacă rezultatul nu a fost cel pe care și-l doreau.

Maria își dorește foarte mult să devină mamă

Concurenta a vorbit și despre dorința profundă de a avea un copil. Maria a mărturisit că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care și le dorește în viață.

Ea a povestit că a avut grijă de un copil de la vârsta de un an și opt luni până când acesta a împlinit nouă ani, experiență care i-a trezit și mai mult latura maternă. Tocmai de aceea, gândul de a avea propriul copil este atât de important pentru ea.

Chiar dacă testul a ieșit negativ, dorința Mariei de a deveni mamă rămâne la fel de puternică. Momentul a fost unul dificil pentru concurentă, care sperase până în ultima clipă să primească vestea pe care și-o dorea atât de mult.