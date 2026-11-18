Maria a devenit geloasă după ce Adrian a pomenit-o pe fosta iubită și a făcut o comparație între cele două. Ce replici și-au dat cei doi concurenți?

O nouă discuție tensionată a apărut între Maria și Adrian. De această dată, în centrul conversației s-a aflat fosta iubită a concurentului, Mihaela, al cărei nume a stârnit imediat reacția Mariei. Deși Adrian a încercat să o asigure că nu mai există nimic între el și fosta parteneră, concurenta nu și-a ascuns gelozia.

Maria, geloasă pe fosta iubită a lui Adrian

Totul a pornit de la o remarcă făcută de Adrian, care i-a cerut iubitei sale să nu mai rostească numele fostei sale partenere.

„Nu mai spune cuvântul Mihaela. Așa o cheamă pe fosta mea”, a spus Adrian.

Concurentul a încercat apoi să-i explice Mariei că relația respectivă s-a încheiat de mult timp și că nu mai există nicio legătură între el și fosta iubită.

„Poate să vină și în patru labe și nu m-aș împăca cu ea, mai iubire! A trecut un an și jumătate, ne-am despărțit anul trecut, în iunie. Nici nu ne avem la prieteni, nu mai vorbim unul cu altul. Nu mă mai interesează. Iar te gândești aiurea? La ce te gândești? Zi!”, a întrebat-o Adrian.

Maria i-a explicat însă de ce a devenit suspicioasă în momentul în care a auzit numele fostei partenere. Concurenta a mărturisit că reacția lui Adrian i-a dat impresia că încă se gândește la aceasta.

„Cum să zic numele ăla și imediat ai oftat? În gândul meu era că te gândești la ea. Înainte mai aveam gânduri. Când am auzit eu numele fostului, aveam numai rafale în cap. Pot să vorbesc cu tine despre el, nu mi-e greu”, a spus Maria.

Adrian a continuat să încerce să o liniștească și a întrebat-o de ce își mai face scenarii în legătură cu trecutul lui amoros.

Maria, deranjată de comparația cu fosta iubită a lui Adrian

Discuția a luat o altă turnură în momentul în care Adrian a făcut o comparație între aspectul fizic al Mariei și cel al fostei sale iubite. Concurentul a spus că cele două au o structură a corpului asemănătoare, însă remarca nu a fost primită prea bine de partenera lui.

„Eu sunt mai bună. Nu trebuie să spui tu, spun eu, tu doar aprobi. Sunt mai bună din toate punctele de vedere, nu doar la corp”, a afirmat Maria.

Adrian a încercat să clarifice ce a vrut să spună și a insistat că nu a făcut o comparație în defavoarea iubitei sale.

„Am făcut o afirmație că e aproape la fel ca tine. Adică aveți aceeași structură a corpului”, a explicat concurentul.

Nici Maria nu s-a lăsat mai prejos și a găsit imediat o replică prin care să-i amintească lui Adrian de trecutul ei sentimental.

„Și Bogdănel era aproape la fel de pupăcios ca tine”, a spus concurenta, aducându-l în discuție pe fostul iubit.

Tachinările dintre cei doi au continuat, iar Maria a recunoscut, în cele din urmă, că este geloasă și că nu are de gând să ascundă acest lucru.

„Sunt geloasă și ce vrei să fac?”, a spus ea.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.